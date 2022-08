La crisi della Grecia: rinascita e riflessi sull’Unione europea

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dopo che in aprile S&P ha portato la notazione sovrana alla soglia dell’investment grade, è l’estate di quasi tutti i record questa per la Grecia. Sull’onda di un agosto in cui più di un milione di visitatori arrivano settimanalmente, gli introiti del settore turistico dovrebbero toccare la soglia simbolica dei 20 miliardi di euro per l’intero anno. Un 10% di più rispetto al 2019 (in Europa, in questo momento solo l’Islanda, destinazione diversa ma complementare, sta facendo meglio in termini di ...