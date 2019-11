La crisi Ilva e quella dell’industria tedesca peseranno sull’economia pugliese

Secondo rischio specifico sono i possibili effetti che la riconversione dell'industria automobilistica tedesca potrebbe avere sulla componentistica pugliese, cui è legata in subfornitura.

Rischi globali e regionali a parte, l'aggiornamento congiunturale di Bankitalia sull'economia della regione, nei primi nove mesi dell'anno, dice che – secondo il campione di 300 imprese intervistate – il fatturato del settore industriale è ancora aumentato, nel 40% dei casi, soprattutto grazie alla dinamica dell'alimentare e del meccanico, a differenza, appunto, del siderurgico.

Seconda al Sud per occupazione

La crescita dell'economia regionale, pur contenuta, ha avuto i suoi effetti sull'occupazione che è aumentata dell'1,4% nel primo semestre del 2019, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, viaggiando a un ritmo più elevato della media nazionale (0,5) ed in controtendenza rispetto al Mezzogiorno (-0,4). Dopo la Sardegna (+2,7%), la Puglia è cresciuta di più per tasso di occupazione (+1,4%), subito seguita dal Molise (+1,2%), mentre tutte le altre regioni hanno un saldo negativo.

L'incremento del numero degli occupati in Puglia ha riguardato solo e soprattutto gli autonomi ed in misura marginale i dipendenti, per i quali si è anche registrato un aumento del ricorso alla cig. Secondo Pietro Sambati,direttore della sede di Bari della Banca d'Italia, «questa crescita non basta però a recuperare i livelli pre-crisi. Per quanto riguarda l'occupazione siamo ancora a 47.000 occupati sotto i livelli pre-crisi e per quanto riguarda il Pil, mentre l'Italia è a -4 punti, la Puglia è ancora a -7 punti percentuali. E per dare una spinta alla crescita la risposta sta nel rilancio degli investimenti, in primo luogo pubblici».