La crisi dei semiconduttori fa la fortuna delle imprese con flotte di proprietà

Dall’indagine emerge che la presenza di vetture di proprietà nei parchi aziendali italiani è destinata a rimanere stabile nei prossimi anni. Tra i principali canali per la dismissione delle auto usate al primo posto spiccano i commercianti locali con i quali le aziende collaborano; al secondo posto c’è il ricorso alla rottamazione e al terzo la vendita a privati. Non mancano anche altre modalità, come la vendita dopo bando di gara, l’acquisto da parte dei dipendenti, la permuta sul nuovo e il riacquisto dei concessionari.

I canali per la rivendita delle auto aziendali, quindi, non mancano. Ma la fase di dismissione delle vetture usate può nascondere delle insidie. Sia che si tratti di proprietà o leasing, la dismissione è un aspetto rilevante, che però secondo Rocchi viene spesso sottovalutato: «La dismissione è la fase su cui si hanno maggiori difficoltà».

Quali sono le principali problematiche? Cambiano principalmente a seconda delle dimensioni della flotta. Le aziende con meno di cento auto di proprietà faticano soprattutto a individuare il valore del veicolo e a svolgere tutte le pratiche burocratiche per la rivendita. Chi, invece, gestisce parchi auto di grandi dimensioni, da oltre cento vetture, ha difficoltà in particolare a trovare tempo per la fase di rivendita.

La dismissione è una fase su cui si hanno grandi difficoltà perché le aziende non hanno, a oggi, un piano strutturato esclusivamente dedicato a questa fase. Le criticità evidenziate dai fleet manager, principalmente legate alla fase logistico-organizzativa e al tempo necessario per portare a termine l’intero processo, possono essere risolte ricorrendo ad un unico partner, come succede anche in altre fasi della filiera di gestione della flotta. In tal modo un unico soggetto si prende cura di tutte le fasi e garantisce la rivendita al prezzo ottimale di mercato, con la relativa diminuzione del TCO, fondamentale per l’efficienza della gestione.