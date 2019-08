Pd allo scontro finale, Renzi prepara la scissione. Zingaretti: vedremo con Mattarella la soluzione migliore L’ex premier va avanti con il progetto di un nuovo partito: potrebbe chiamarsi “Azione civile” di Mariolina Sesto

2' di lettura

Il deflagrare della crisi di Governo ha messo tutti i partiti di fronte a un bivio ma ha, al momento, soprattutto provocato una profonda divisione dentro il Pd. L’idea sostenuta con forza dall’ex premier Matteo Renzi di puntare su un governo “salva-conti”, di transizione, che traghetti verso elezioni nel 2020 non piace al segretario dem Nicola Zingaretti e al suo entourage.

E di fronte a questa posizione, Renzi starebbe meditando di uscire dal partito insieme agli esponenti a lui vicini, accelerando con la formazione del nuovo partito di cui si fa già il nome: “Azione civile”.



Intanto il segretario, che alle 14 vedrà i capigruppo, detta la sua linea: «Non credo sia possibile e credibile un’ipotesi che preveda un governo per fare la manovra da cui questo governo sta scappando per poi andare a votare. Questo sarebbe davvero un regalo a quella destra pericolosa che tutti vogliamo fermare. Apriamo la crisi e vedremo con Mattarella

quale è la forma migliore più seria e credibile per salvare l’Italia».

Il no di Zingaretti e l’accelerazione di Renzi

Il no di Nicola Zingaretti a un esecutivo che tenga assieme dem e 5 Stelle per salvare gli italiani dalla «botta» dell’Iva e approvare il taglio dei parlamentari, ha allarmato i renziani e convinto Renzi ad accelerare verso lo strappo. L’ex premier non ha la minima intenzione di recedere e potrebbe chiedere una riunione della direzione del partito e un voto nei gruppi parlamentari. Forte del fatto che, sia alla Camera che al Senato, la maggioranza di deputati e senatori sta con lui. In suo favore anche la scarsa voglia di andare a votare che circola negli scranni del Parlamento.