La crisi ucraina rilancia l’intesa Putin-Xi, oggi 15 nuovi accordi

A ogni nuova occasione di incontro, e non importa se negli ultimi due anni i contatti sono sempre avvenuti a distanza, Vladimir Putin e Xi Jinping aggiungono entusiasmo alla descrizione del loro rapporto personale e a quello dei rispettivi Paesi.

Così, per il presidente cinese, Putin è passato dall’essere «uno degli amici più vicini» al grado di «migliore amico». Il presidente russo, a sua volta, registra il costante rafforzamento delle relazioni bilaterali, che ogni volta salgono «ai livelli più alti della storia».

La presenza di Putin all’apertura dei Giochi olimpici invernali di Pechino - dove lo schieramento di leader stranieri rifletterà il boicottaggio delle diplomazie occidentali in segno di protesta contro il trattamento delle minoranze uigure nello Xinjiang - riceverà oggi un’enfasi ancora più marcata. E non solo per il contatto ravvicinato dopo più di due anni, ma soprattutto perché la crisi ucraina e quella nei rapporti tra Cina e Stati Uniti stanno realmente avvicinando Mosca e Pechino come mai prima.

Lungo elenco di interessi comuni

Scambi commerciali e cooperazione militare, investimenti e intese dall’energia allo spazio, sviluppo di nuovi strumenti finanziari per valorizzare e proteggere le rispettive valute a scapito del dollaro: in questa fase Russia e Cina sottolineano in chiave anti-occidentale tutto quanto c’è di positivo nel loro legame, lasciando in secondo piano le difficoltà e i limiti pur di dimostrare agli Stati Uniti di avere delle alternative, qualcuno a cui rivolgersi per far causa comune e avere aiuto per sostenere l’impatto delle sanzioni americane ed europee. Come disse nel 1996 Ren Zhengfei, il fondatore di Huawei: «Il miglioramento delle relazioni sino-sovietiche dimostrerà agli Stati Uniti che, anche senza di loro, il mondo continua a girare».

E così come gli scienziati sovietici contribuirono allora allo sviluppo industriale cinese, oggi Huawei cerca anche in Russia le tecnologie che il colosso cinese delle telecomunicazioni non può più acquisire in America; mentre nell’Artico russo i finanziamenti cinesi sono diventati i principali sostenitori dei grandi progetti energetici sul fronte del gas naturale liquido - Yamal e Arctic LNG - in cui le sanzioni hanno ridimensionato la presenza delle major occidentali. Gli stessi cinesi hanno finanziato la costruzione dell’oleodotto ESPO, che collega la Siberia orientale al Pacifico.