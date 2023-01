La Croazia entra nella moneta unica e nell’area Schengen

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con l’inizio dell’anno la Croazia raggiunge la piena integrazione nell’Europa con l’adesione all’Eurozona e l’ingresso nell’area Schengen. Il Paese balcanico completa così il lungo cammino verso le istituzioni euro-atlantiche, iniziato nel 2000 con l’arrivo al governo a Zagabria delle forze europeiste e democratiche, dopo gli anni Novanta segnati dalla sanguinosa disgregazione della Jugoslavia.

Sono due passi decisivi e per nulla scontati per la Croazia - Paese di 3,9 milioni di abitanti con un Pil di circa 60 miliardi di euro - che ha ancora problemi di corruzione e di eccessiva burocrazia, ma che meno di trent’anni fa era in guerra. E che oggi raggiunge la vicina Slovenia nella zona euro, mentre, più a sud, gli altri Paesi balcanici sono ancora lontani dall’adesione alla Ue, o sono addirittura ancora impelagati negli scontri tra diverse etnie, come Serbia e Kosovo.

Le risorse della Croazia

Nel superare i nazionalismi e resistere alle tensioni, la Croazia (come prima la Slovenia) hanno potuto contare sulla vicinanza geografica al blocco comunitario, su una società (in larga maggioranza cattolica) più orientata verso ovest rispetto alla Serbia (ortodossa), oltreché sulla forza del turismo, che vale il 20% del Pil e ha garantito, con gli arrivi dall’estero, un costante miglioramento degli standard di vita nel Paese. «Abbiamo recuperato nei confronti dei Paesi occidentali che hanno aderito alla Ue quasi un decennio prima di noi», ha detto il premier Andrej Plenkovic, 52 anni, aggiungendo che «la Croazia sta ancora cercando di raggiungere gli stessi standard economici e sociali, i livelli di investimento e il clima imprenditoriale dei Paesi più avanzati della Ue».

La Croazia ha saputo ricostruire le infrastrutture, ha aggiunto decine di migliaia di veterani di guerra al suo sistema pensionistico e ha migliorato la ricettività turistica, sulle sue spiagge di ciottoli e sulle centinaia di isole lungo la costa sul mare Adriatico. Ha fatto progressi nel contrastare la corruzione, anche nei governi di Plenkovic, sette ministri hanno dovuto dimettersi tra accuse di tangenti e conflitti di interessi. Zagabria ha dato inoltre stabilità all’economia anche con la scelta di ancorare la sua valuta, la kuna, all’euro.

Nel 2013 l’adesione all’Unione europea

Dopo avere aderito nel 2009 alla Nato, la Croazia è entrata come ultimo Paese nella Ue nel 2013. Diventa ora il ventesimo membro dell’Eurozona, che si allarga per la prima volta dal 2015 quando vi aderì la Lituania. Gli economisti sono concordi nel sostenere che l’euro porterà vantaggi al turismo e ulteriore stabilità all’economia croata , in una fase di alta inflazione, a novembre era al 19,5%, e tassi di interesse in aumento.