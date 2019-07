La Croazia lancia la procedura per entrare nell’euro La Croazia ha avviato la procedura per l'adesione alla zona euro. Zagabria ha lanciato la procedura per entrare nel Meccanismo di scambi europei (Erm II), che potrà permettere al Paese di aderire alla moneta unica. Lo ha annunciato la Banca nazionale croata (Hnb)

La Croazia ha avviato la procedura per l'adesione alla zona euro. Zagabria ha lanciato la procedura per entrare nel Meccanismo di scambi europei (Erm II), che potrà permettere al Paese di aderire alla moneta unica. Lo ha annunciato la Banca nazionale croata (Hnb).

Il Paese spera di integrare l'Erm II, detto “l'anticamera” dell'euro, entro la metà del 2020 e di entrare nella zona euro tre anni dopo. Una lettera relativa all'intenzione di adottare il meccanismo, firmata dal ministro delle Finanze Zdravko Maric e dal governatore della Banca nazionale Boris Vujcic, è stata inviata ai Paesi della zona euro e alle istituzioni dell'Unione europea, nella quale si spiega il piano di riforme che Zagabria intende attuare per raggiungere il suo obiettivo.

La Croazia è entrata nell'Unione europea nel 2013 e negli anni più recenti ha fatto una serie di progressi per diminuire gli squilibri, uscendo nel 2017 dalla procedura di deficit eccessivo. Nel mese di aprile 2019 il salario medio in Croazia risultava pari a 6.434 kunas (870 euro), con un tasso di disoccupazione all'8,5%. Secondo le autorità locali, l'adesione alla moneta unica porterà una serie di vantaggi per il Paese, considerando che l'80% dei depositi bancari è già in euro e che i suoi principali partner sono Stati della zona euro.

L’utimo Paese ad essere entrato nell’euro è stata la Lituania nel 2015, preceeduta da Lettonia (2014), Estonia (2011), Slovacchia (2009), Malta e Cipro (2008), Slovenia (2007) e Grecia (2001) mentre gli altri 11 Pesi (tra cui l’Italia) hanno adottato l’euro il 1° gennaio 1999 in tutte le transazioni tranne che nel contante, entrato in vigore il 1° gennaio 2002.