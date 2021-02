La Croci di Varese fa shopping in Francia: rilevata Canifrance Prosegue il processo di internazionalizzazione - La strategia: sviluppare l’italian design nel settore degli accessori per animali di R.E.I.

Prosegue il processo di internazionalizzazione - La strategia: sviluppare l’italian design nel settore degli accessori per animali

Il gruppo Croci, società italiana in posizioni leader negli accessori per cani, ha rilevato la società francese Canifrance, come si legge in una nota.

Fondata nel 1946, Canifrance è una storica azienda transalpina del settore animali domestici specializzata nella produzione di collari e guinzagli di alta qualità per cani e gatti, con un marchio molto noto (Bobby) e una presenza capillare e consolidata sul mercato francese. Canifrance offre un catalogo di circa 4.500 prodotti così suddiviso: 40% collari, guinzagli e pettorine; 25% abbigliamento per cani; 20% cucce e cuscini; 10% borse da trasporto; 5% giochi e altro. L'azienda francese realizza un fatturato annuo di circa 5 milioni di euro tramite la vendita di oltre 600mila articoli. Oltre che in patria, Canifrance vanta anche una presenza nei negozi specializzati e nelle boutique per cani e gatti in Europa, a Hong Kong e negli Emirati Arabi.

«L'operazione Canifrance ha un duplice valore strategico - spiega Dario Croci, fondatore dell’azienda italiana -. Da un lato, grazie alla nostra esperienza nel settore, potremo rafforzare la presenza e le vendite del marchio francese sui suoi tradizionali mercati di sbocco. Dall'altro, potremo usare la rete di distribuzione della società transalpina per promuovere e commercializzare i prodotti Croci in Francia». L'acquisizione di Canifrance rappresenta un'ulteriore tappa del processo di internazionalizzazione del gruppo Croci iniziato nel 2010 con l'acquisto della tedesca Amtra e proseguito nel 2019 con l'apertura di una filiale in Cina. Croci ha chiuso il 2020 con un fatturato di 36 milioni. Grazie all'acquisizione di Canifrance e alla crescita delle vendite a livello mondiale, quest'anno il gruppo varesino prevede di aumentare il giro d'affari a 48 milioni (+33%). Nel catalogo Croci figurano oltre 8mila prodotti che spaziano dagli accessori per animali domestici al pet food, dagli acquari all'abbigliamento per cani, che vengono distribuiti in Italia e sui mercati internazionali tramite i classici pet shop, la grande distribuzione organizzata, i centri di garden e su piattaforme digitali.

Il successo registrato dal gruppo varesino (il giro d'affari ha registrato un incremento di quasi il 30% in soli due anni) è legato a un'intuizione di Dario Croci: estendere il concetto di italian design al mondo animale, creando delle vere e proprie collezioni moda di abbigliamento e accessori per cani. «È un'idea in cui ho sempre creduto, nonostante lo scetticismo dei miei colleghi - spiega Croci -. La provenienza da una famiglia di commercianti tessili e la profonda conoscenza del mondo canino accumulata in trent'anni di attività mi hanno sicuramente aiutato a realizzare un progetto che sembrava impossibile». Le collezioni griffate Croci sono progettate nel centro di ricerca & sviluppo di Castronno in cui il gruppo investe ogni anno circa il 4% per cento del fatturato.

L'approccio strategico ai mercati di Croci punta particolarmente al posizionamento del marchio con un duplice obiettivo. Il primo è soddisfare la crescente domanda dei consumatori che, come accaduto in altri settori merceologici, oggi cercano sempre di più prodotti sofisticati, di elevata qualità e legati a un brand riconoscibile. Il secondo è aiutare i distributori a integrare la loro offerta con un ampio portafoglio prodotti sempre più di tendenza, in grado di fare leva sull'immagine e sul potere evocativo di un marchio leader di settore. «Oltre alla spinta sull'internazionalizzazione - conclude Dario Croci - le nostre strategie di sviluppo prevedono un ampliamento dell'offerta di prodotto scommettendo su sostenibilità, tecnologia, innovazione, fashion design, digitalizzazione e un nuovo approccio ai consumatori».



