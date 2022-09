La Cucina d'epoca va in scena a Camogli

È a Camogli in occasione di “Cucina d'epoca” che fino a domenica si celebra la cucina italiana ed europea nei diversi periodi storici, Organizzato da Frame-Festival della Comunicazione, l’edizione 2022 è centrata sul Cinquecento: il Rinascimento, l'epoca d'oro della cultura italiana anche per quanto riguarda la cucina che – come le altre arti – si impone in Europa come modello di riferimento. Un week end all'insegna di incontri, spettacoli, dibattiti, laboratori con cibi d'epoca e lezioni di cucina, pranzi e cene con menù del Cinquecento nei ristoranti camoglini, oltre ad assaggi guidati e a un “Banchetto Musicale” a teatro.

