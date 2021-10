La cultura, la carità, i diritti di tutti noi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ai Parlamentari della Repubblica Italiana

Diceva Pasolini che non c’è Cultura senza Carità, intendendo per Carità non il senso corrente del termine bensì la virtù teologale certamente cristiana ma assolutamente umana, densa di echi profondi, ispirati a un Bene millenario, che attarversa latitudini fedi e ragioni diverse. Chi si occupa di cultura non può essere indifferente all’interdizione continua nei confronti di un cammino di civiltà e amore. La culla sempre riconquistata della libertà di essere è un’aspirazione alla quale possiamo e dobbiamo guardare tutti: è una culla in cui si diventa grandi, una culla in movimento, una culla di felicità e responsabilità, una culla di ogni colore possibile, dove la sola nota non ammessa è la nota che vuole cancellarne altre.

Esiste una dimensione nella quale gli esseri umani, ancor prima dei cittadini, si rivelano per ciò che davvero sono, senza pià alcuna pressione, distinzione, appartenenza, giudizio di prossimità, angoscia dell’influenza o dovere dell’esempio.

Corrisponde alle cose che fai e dici quando nessuno ti guarda, e quando la segretezza protegge il cuore trascinandolo dolcemente verso la culla conquistata della libertà (conquistata significa che è sempre da conquistare, e si può perdere al volo, oppure è sempre di là da venire). Si vota lontano dagli occhi di chi potrebbe chiuderti la bocca.

Purtroppo ciò che è accaduto il 27 ottobre 2021 in Senato rivela esattamente il contrario: si è votato lontano dagli occhi per chiudere la vita a centinaia di migliaia di italiani che ogni giorno tornando a casa guardano con terrore lo zerbino per il timore di idiozie minatorie da parte di vicini di casa razzisti e violenti, ma che sono razzisti e violenti in modo chirurgico, e più precisamente contro i loro dirimpettai o condomini che appartengono alla comunità LGBTq+.