La cultura dell’incentivo è un esercizio del potere

L'atteggiamento di Taylor e dei suoi seguaci era quasi umanitario, rivolto al benessere dei lavoratori, perché solo un lavoratore felice può essere produttivo, quindi l'intero schema si basa “sulla convinzione dell'impresa che gli interessi delle parti [datore di lavoro e lavoratori] coincidono; la prosperità del datore di lavoro non può esistere se non associata alla prosperità del lavoratore”.

Questo spirito umanitario non impedì ad una commissione del Congresso di porre i metodi di Taylor sotto inchiesta. L'audizione fu un disastro. I verbali riferiscono che Taylor usò espressioni come “il tipico caricatore di ghisa non è adatto a spalare carbone, perché è troppo stupido” e ancora “nel management scientifico non c'è posto per un uccello che può cantare ma non vuole farlo” e via discorrendo. La risposta del presidente della commissione, William Bauchop Wilson, un ex minatore che aveva iniziato a scendere nei pozzi all'età di nove anni, fu dura: “Qui non abbiamo a che fare con cavalli né con uccelli canterini, abbiamo a che fare con uomini che fanno parte di questa società e per il cui bene la nostra società deve essere organizzata”.

Taylorismo ancora attuale?

Oggi il taylorismo è presentato come un passaggio nella storia del management, un passaggio importante, certo, ma uno tra i tanti episodi nella storia delle idee organizzative. Eppure, siamo sicuri che l'“attenzione al lavoro e non al lavoratore”, che ne costituisce la filosofia di fondo, non continui a permeare molte delle nostre grandi e piccole organizzazioni ancora oggi? Taylor all'inizio del secolo pone una domanda che verrà ripresa e amplificata negli anni successivi da altri: come allineare interessi conflittuali, quelli dei lavoratori e dell'impresa, o, come avrebbe detto lui, come far scoprire a impresa e lavoratori che i loro “veri” interessi sono, in realtà, coincidenti? “Iniziativa e incentivi” avrebbero secondo Taylor, se disegnati con rigore e all'interno di una gestione scientifica del tempo e dei compiti, fatto aumentare l'efficienza e profitti. “Incentivi”, diventa negli anni a seguire la parola chiave.

La domanda di Taylor trova una risposta nella psicologia che inizia a trasformarsi dallo studio dell'inconscio profondo al modo in cui l'organismo di adatta all'ambiente e apprende da esso. L'ingegneria manageriale di Taylor si sposa con la psicologia comportamentista di John Watson e Burrhus Skinner. Domanda e risposta. Se il problema del taylorismo e dei suoi epigoni è quello di trasformare il comportamento di milioni di operai cresciuti in campagna con una cultura e con abitudini fortemente individualiste inadatte all'attività della fabbrica, la risposta del comportamentista nasce da un interesse nell'azione umana “che trascende quella del semplice spettatore – come scrive Watson, perché – egli vuole controllare le reazioni umane, così come un fisico vuole controllare e manipolare gli altri fenomeni naturali”.

Watson, ma soprattutto Skinner, forniranno strumenti potenti per l'attivazione di questi processi di controllo e manipolazione che diventeranno centrali in una cultura, come quella della prima metà del secolo XIX, aperta alla sperimentazione dell'ingegneria sociale. Il condizionamento operante, il principale processo di apprendimento studiato da Skinner, è ciò che porta l'organismo a mettere in atto determinate catene di comportamenti che ha appreso essere collegati all'ottenimento di una ricompensa, uno stimolo rinforzatore. L'organismo non reagisce più involontariamente agli stimoli, come nel condizionamento classico studiato da Pavlov, ma, piuttosto, agisce volontariamente per favorire l'ottenimento di un dato risultato desiderabile.