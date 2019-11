La cultura evolve, anche in azienda: ed essere interdisciplinari è un pregio

Numerosi esperti, valutando i dati, sono ormai concordi nell’affermare che il modello educativo basato sullo sviluppo delle singole competenze verticali ha portato gli studenti ad eliminare la « background knowledge». Questa è la conoscenza di contesto che sta attorno ad ogni singola competenza specifica e consta in quei collegamenti tra varie materie, informazioni e esperienze chiamata anche interdisciplinarietà. In poche parole, la tendenza ad inscatolare verticalmente le singole materie/competenze ha portato a uno stallo nell’apprendimento, invece di garantirne lo sviluppo promosso (e promesso) dal metodo strutturato e iperspecialistico.

Sembra ormai evidente che imparare in modo interdisciplinare rappresenti un allenamento indispensabile per comprendere a tutto tondo non solo quello che sto studiando, ma anche quello che succede nel mio contesto di riferimento. Ci fornisce la possibilità di farci un’idea delle cose, perché sappiamo «mettere insieme» dati diversi di uno stesso argomento. Muoversi orizzontalmente, far transitare la mente da un contesto a un altro è la palestra essenziale per adottare quelle attitudini che poi diventano determinanti per il benessere delle persone e, quindi, la prosperità del business, come ad esempio la condivisione delle informazioni, la collaborazione e l’integrazione di know-how.

Questa abilità di ampliare orizzonti, trasferire sapere e costruire ponti di conoscenza (invece di muri) viene chiamata transilienza (termine coniato dal leggendario scrittore di fantascienza Arthur C. Clarke). La transilienza permette di sviluppare competenze trasferibili, cioè set di abilità che non appartengono a specifiche professioni o rami dell’industria, bensì capacità generali crossoccupazionali, multisettoriali e interconnesse. Risulta immediata la comprensione dei benefici e vantaggi che questo mindset genera nelle persone e nelle aziende:

• Flessibilità, perché permette una maggiore capacità di rispondere in modo differenziato ed efficace verso gli stimoli dell'ambiente.

• Portabilità, perché la natura delle competenze trasferibili è proprio quella di poter essere “portate” con noi.

• Occupabilità (employability), perché queste abilità trasferibili dimostrano una propensione all’adattamento e alla disponibilità ad imparare.

Anticipandovi che il libro della collega uscirà a breve per merito di un altro editore meno “verticale”, personalmente ringrazio quell’intuito dei 20 anni che, tra desiderio di affermazione e sfida del “farò a modo mio”, mi ha portato a non seguire il consiglio della professoressa e a non essermene mai pentita.