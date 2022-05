La cultura del fare delle imprese ultracentenarie

Le Associazioni di categoria datoriali, salvo rare ed episodiche eccezioni, hanno sottovalutato l’importanza di rappresentare queste storie di persone, territori e comunità non facendo così emergere sacrifici, risultati ed esternalizzazioni positive con il territorio e le comunità di riferimento. Il conoscere e il meditare le tante storie di singole persone, molto più spesso di nuclei famigliari, che hanno saputo dar vita a percorsi professionali di successo, creando posti di lavoro e cultura tecnica può esserci utile per ripensare alla figura dell’imprenditore come portatore di una ricchezza culturale oltre a quella economica, che oggettivamente rappresenta il tessuto connettivo dell’economia di un Paese.

Tratto distintivo è il numero di Pmi: 7 per ogni 100 abitanti (Istat) con un tasso di imprenditorialità (espresso come rapporto tra numero di lavoratori indipendenti e totale dei lavoratori delle imprese) pari al 31,3% che, se confrontato con la media europea, è di quasi tre volte superiore. Anche sulla spinta della cogente necessità di sviluppare e rilanciare la nostra economia occorre rimettere al centro delle decisioni politiche in materia economica e industriale la figura positiva dell’imprenditore. E operare in sede normativa e applicativa a favore di una vera rivoluzione che agisca come fattore di potenza liberando e moltiplicando le energie imprenditoriali. Ripartendo proprio dalle Pmi, per la loro capacità di legarsi al territorio, di fare sinergia, collegandole in modo non sporadico ai centri di ricerca, alle università e “favorendo” la loro capacità di crescere e svilupparsi.

L’imprenditore non vuole e non deve essere messo nella condizione di dire ai suoi figli di lasciar perdere. Tanto meno desidera pensare che non si possa più investire in Italia: non ha però bisogno di un salvagente, ma di un sistema efficiente, proattivo, non vessatorio, professionalmente qualificato, per far emergere quella cultura del lavoro che le tante storie delle nostre imprese centenarie possono vantare come uno dei risultati di civiltà più alti dell’Italia produttiva.

Presidente Centro Cultura d’Impresa