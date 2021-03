La cultura italiana all’estero: ci pensa un portale e si chiama “italiana” Obiettivo del progetto realizzato dalla Farnesina è la promozione e la divulgazione. La piattaforma di italiana (in italiano e in inglese) è organizzata nelle tre macro-sezioni Cultura e creatività, Lingua e formazione e Opportunità di S.U.

Vivere all'italiana sul palcoscenico - Associazione LIS LAB Performing Arts - Italia – Museo dell'Altrove (credit Paolo Sacchi)

Obiettivo del progetto realizzato dalla Farnesina è la promozione e la divulgazione. La piattaforma di italiana (in italiano e in inglese) è organizzata nelle tre macro-sezioni Cultura e creatività, Lingua e formazione e Opportunità

2' di lettura

Far conoscere la cultura italiana all’estero e soprattutto permetterne la fruizione “a distanza”. Nasce “italiana” (italiana.esteri.it) il portale della Farnesina per la promozione della lingua, della cultura e della creatività italiana nel mondo. Un progetto che vede il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale impegnato sia come promotore che come produttore di iniziative di promozione integrata. italiana è la risposta della Farnesina alla domanda di cultura italiana nel mondo. Si tratta di un contenitore dove troveranno spazio – gratis per il pubblico – musica, letteratura, poesia, cinema, teatro, arti visive, web art, ma anche architettura, design, storia, archeologia, enogastronomia. In un momento di grande difficoltà di un settore, quello culturale, messo a dura prova dalla pandemia è questo un investimento che pensa all'innovazione e alla crescita anche sul piano internazionale.

Vivere all'italiana sul palcoscenico - Associazione LIS LAB Performing Arts - Italia – Museo dell'Altrove (Credit:Paolo Sacchi)

Qualche numero

Dall'inizio della pandemia il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale ha sostenuto con risorse aggiuntive l'internazionalizzazione degli artisti e delle industrie culturali e creative producendo e promuovendo oltre 400 opere e contenuti originali e coinvolgendo centinaia di artisti e professionisti. A questo impegno si affiancano le iniziative (in presenza e virtuali) realizzate dalle 128 Ambasciate e Rappresentanze Permanenti, dagli 81 Consolati e dagli 82 Istituti Italiani di Cultura - che insieme alle scuole italiane all'estero e alle missioni archeologiche compongono la “rete culturale diffusa” della Farnesina nel mondo.

Loading...

Cosa troveremo su italiana?

Ecco alcuni esempi, nati dalla collaborazione con artisti, festival e partner culturali, tra gli eventi di lancio già disponibili online: i viaggi musicali di JazzLife con Umbria Jazz, le interviste di Ritratti di donne con il Premio Solinas, le performance di Vivere all'italiana sul palcoscenico e in musica (classica e Jazz), il documentario Testimoni dei Testimoni di Studio Azzurro, i podcast di Music & The Cities con Studio33. E poi uno spazio per i più piccoli: nei prossimi mesi, infatti, il famoso topo giornalista Geronimo Stilton svelerà le “meraviglie” del Bel Paese ai bambini di tutto il mondo.Molti altri contenuti arriveranno a breve, a partire da quelli legati al 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri, ai 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, unica scrittrice italiana ad aver ricevuto un Nobel e al centenario della nascita di Leonardo Sciascia.

Vivere all'italiana sul palcoscenico - Associazione culturale Proxima Res - La materia oscura

La struttura

La piattaforma di italiana (in italiano e in inglese) è organizzata nelle tre macro-sezioni Cultura e creatività, Lingua e formazione e Opportunità. Impostato come un vero e proprio magazine, italiana proporrà anche interviste, focus, approfondimenti. Prevede inoltre una newsletter periodica che informerà su tutte le novità, un canale Vimeo per i film, i documentari, le performance e gli altri contenuti video e audio originali e una presenza costante sui social network della Farnesina. Sarà infine, il canale per informarsi sulle attività della rete culturale della Farnesina, e rimanere aggiornati sugli 82 Istituti Italiani di Cultura all'estero, le scuole di lingua italiana, i lettorati, le missioni archeologiche, le iniziative legate all'Unesco e i siti italiani Patrimonio dell'Umanità.

I canali e gli indirizzi di italiana

l portale http://italiana.esteri.it;

Instagram (@italymfa) https://www.instagram.com/italymfa/

Facebook (@italyMFA.it) https://www.facebook.com/ItalyMFA.it

Twitter (@italyMFA) https://twitter.com/italymfa

Vimeo https://vimeo.com/italianaesteri