La cultura non cura, ma scuote e interroga di Davide Rondoni

(ANSA)

Il museo deve diventare un ambulatorio in nome della urgenza pandemica? In questi mesi, il settore culturale è stato brutalmente colpito dalle ordinanze di chiusura, di limitazione e sospensione delle attività. I luoghi della condivisione culturale sono stati più penalizzati di tutti. I motivi di questa scelta sono stati oscuri, non scientificamente motivati e hanno creato più di una protesta. A un certo punto, poi, su iniziativa di CulturaeItalia, una chat di dibattito e influenza culturale, animata da Angelo Argento, con lo slogan di “La cultura cura” è stato lanciato il progetto di aprire alcuni musei rendendoli disponibili a divenire luoghi per la somministrazione del salvifico vaccino. Si era nei giorni del lancio delle vaccinazioni di massa. Alcuni musei prestigiosi hanno raccolto l’invito, tra cui Capodimonte e Venaria oltre al Chiostro del Bramante, e la stampa anche internazionale ha dato enfasi all’iniziativa. Al di là della reale utilità (non mancano palestre hangar spazi dove farlo) e dei mancati arrivi delle dosi, trovo l’idea profondamente sbagliata.

Per due motivi. Il primo sta nell’aver assecondato in modo plateale una narrazione dell’umanità e dei suoi problemi esclusivamente sanitario. La pandemia terribile che si è abbattuta sul mondo e il modo con cui è stata gestita e raccontata apre molte domande a cui la cultura e i suoi luoghi dovrebbero dar corso, in un dibattito vivace, rispettoso e franco. In pochi invece abbiamo sollevato domande rispetto a una onda che non inizia con la pandemia ma aveva molti segni precedenti che intende ridurre la vita umana a pura biologia e quindi la salute a ideale supremo (oltre che campo di battaglia del potere). Cosa mai accaduta in nessun momento della civiltà umana. Parole ambigue e seducenti come “benessere” hanno corso da molto tempo, e basti pensare alla “moda” di una pur giusta attenzione al rapporto con la natura (parola che chi fa cultura e ha letto Lucrezio, Leopardi e Luzi dovrebbe usare con qualche grado di complessità rispetto alla vulgata ecologista). Tali nuovi slogan han favorito la nascita di infiniti prodotti “bio” e affermato l’uso del suffisso bio- a riguardo di mille cose anche in modo grottesco. Il fenomeno è vasto e comprende elementi di diverso spessore e importanza, dalle campagne per l’ambiente, alcune giuste alcune ideologiche, alla sensibilità per animali e piante, da una enciclica papale fino alla martellante presenza di fiction “ospedaliere” poi tragicamente spostatesi nei tg.

Intendo insomma una tendenza generale con molti elementi in gioco, alcuni di grande valore altri decisamente strumentali, che tendono a illustrare l’umanità come una specie tra le altre, perlopiù dannosa, e che dovrebbe aspirare come ideale a essere più o meno come un carciofo o un paguro. Cioè ad avere come ideale la durata, la salute. Ho sentito un noto saggista e divulgatore affermare senza temere di fare la figura del pisquano che poichè la specie umana durerà meno di quella dei batteri siamo evidentemente esseri inferiori. Come se la durata in sé fosse un criterio di valore.

Cosa c’entrano i musei dunque? Credo che avvallare una narrazione della umanità in cui si “impone” la salute come valore più alto sia non solo contraddittorio per la storia delle civiltà e dell’arte in generale ( e anche in particolare -Raffaello della salute se ne importò il giusto) ma crei anche uno spostamento impercettibile e però disastroso rispetto al fatto che la salute è importante sì ma in quanto strumento per accedere a valori più alti: la bellezza, la verità, la giustizia, l’armonia o la visione. Cose che carciofo e paguro non hanno come obiettivo. Lo stesso ormai frequente e mellifluo riscorso a termini come cura, arteterapia etc sono indizio di uno smottamento di senso non innocuo. Ovvio che l’arte e la cultura in quanto esercizi di “composizione” (lo è anche il quadro più astratto o la poesia più dura o sperimentale) sollecitano nell’essere umano forze che sono contrarie alla de-composizione, al mortale, ma non direi che vedere una mostra di Bacon fa bene come un’aspirina o una tisana. Si tratta di livelli di cura ben diversi. La parola iatros in greco (divenuto desinenza di termini come pediatria o odoiontoiatria) indicava in realtà lo “scuotimento” riferendosi ad antiche radici tra lo sciamanico e il sacerdotale.

Ecco, semmai la cultura vera scuote, non cura in un senso vaccinale. Ridurre l’arte e la cultura a una variante della ricerca del “benessere” o a parambulatorio, intendendola come una specie di coadiuvante di benessere psicofisico tipo quello che si può ottenere in una stazione per il wellness, o nelle terme è pericoloso e banalizzante. Ancor meno opportuno ottenere una apertura a patto di trasformarsi in vaccinodromi. Un tempo gli ospedali erano, in onore della grandezza dell’essere umano, luoghi belli. Non rendiamo, al contrario, para-ospedali luoghi belli che narrano l’umano oltre ai valori di durata e salute. Lo dobbiamo, questo sì, ai malati.