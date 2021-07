La cultura non sarà il pane, ma è il petrolio italiano

E' un punto chiave: la bellezza è esercizio, investimento personale e collettivo, motore di crescita. Vale per la danza e per le arti in generale, vale per quella competenza del made in Italy che è trasversale alla produttività manifatturiera e creativa. Ecco perché, se vogliamo davvero ritornare a crescere, è necessario pensare a un’ottica di medio-lungo periodo dove si stringa la collaborazione fra azione di governo e investimenti imprenditoriali.

Merito, complementarità pubblico-privato, sgravi ed equità fiscale erano già un punto del Manifesto del Sole24Ore a cui oggi i tempi e l'emergenza della lunga crisi impongono tempestività e innovazione, come polo per creare occupazione e produrre progresso. Due ministri, uno in apertura e uno in chiusura, accompagnano l'analisi del presente come condizione per la ricostruzione e volano per il futuro: apre la mattinata di lavori il ministro della cultura Dario Franceschini che da sempre sostiene di essere «alla guida del ministero economico più importante del Paese, perché ogni prodotto italiano, anche il più semplice, ha dentro di sé secoli di saperi, conoscenze, mestieri. Quando il mondo pensa all'Italia pensa a bellezza, storia, arte e la cultura è il miglior ambasciatore del made in Italy».

Per crescere serve un cambiamento evolutivo che ci renda custodi del nostro patrimonio, ma innovatori, fieri della storia, ma non cristallizzati sulla mera conservazione. Se c'è investimento che produce rilancio, è quello sulla preparazione di nuove competenze e nuove generazioni di lavoratori. Non a caso la giornata si chiude con la ministra dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, convinta che il capitale umano vada valorizzato attraverso la formazione e che il Recovery Plan possa essere l'occasione per colmare il gap che separa la ricerca italiana da quella degli altri Paesi europei, aumentando gli investimenti in modo da avvicinarsi al 2 per cento del Pil.

Nel piano nazionale di ripresa e resilienza la seconda parola, con oltre 300 ricorrenze, è digitalizzazione. L'innovazione tecnologica è tema trasversale a tutta la giornata di lavori, che si muove lungo la dialettica fra locale e globale, teoria e pratica, case history e tranche de vie. Di qui il racconto di alcune esperienze-simbolo, dal Festival della Letteratura di Mantova che compie 25 anni, al Club to Club festival di Torino, di qui il viaggio nei territori, visto che ogni singolo angolo del nostro Paese è intriso di storia e bellezza. Ecco allora le città: Parma, capitale della cultura anche nel 2021, Verona e la sua Arena, Firenze, Bari, Roma, Milano e i loro rappresentati istituzionali.

L'ultima tavola rotonda è dedicata all'arte e vede protagoniste alcune delle realtà, pubbliche e private più interessanti, nell'ambito dell'esposizione, conservazione e committenza delle opere d'arte, da Triennale Milano ai Musei Vaticani, da Artissima ad Art Defender. «Gli Stati Generali della Cultura saranno una preziosa occasione di coesione, soprattutto in un momento storico in cui gli attori del mondo dell'arte si trovano a ripensare e ridefinire obiettivi inediti», racconta Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, fra le protagoniste del dibattito. «Nell’ultimo anno e mezzo, l'arte ha dovuto rinnovare strategie e attività, e penso che questa trasformazione possa essere letta anche come un’opportunità. L'arte ha oggi la libertà di immaginare altri scenari di espressione, di disegnare nuovi contenuti». Con un obiettivo comune: ripartire, rilanciare, generare valore.