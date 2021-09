La cultura riparte da musei e monumenti. Ripresa più dura per cinema e “live”

«In ogni caso - aggiunge Casini – la ripresa della cultura, seppure più vigorosa quella dei musei e più lenta l’altra, conferma che nei diciotto mesi di emergenza si è riusciti a tenere in vita questi settori grazie ai ristori. Senza quelli, adesso non potremmo parlare di ripartenza. E comunque anche in quei mesi sono andate avanti le attività fondamentali delle realtà culturali, come la conservazione e la ricerca ed è cresciuta la dimensione digitale».

I progetti del Pnrr

La prospettiva è che i primi segnali di ripartenza vengano consolidati dalle iniziative inserite nel Pnrr. La prima tranche di circa 24 miliardi già assegnata al nostro Paese non riguarda i progetti culturali, ai quali è stata destinata dal Piano una dote complessiva di 5,7 miliardi. Essendo il Pnrr costruito per obiettivi e con un orizzonte fino al 2026, i primi traguardi che interessano il ministero della Cultura sono fissati per giugno 2022. Sarà, pertanto, con la seconda erogazione di ulteriori 24 miliardi che si potranno iniziare a mettere in campo i primi interventi in campo culturale.

A proposito di cinema, l’anno prossimo verrà avviato, con una quota di 40 milioni dei 300 complessivi, il progetto di efficienza energetica di sale e teatri.

Altra iniziativa che partirà nel 2022 è la riqualificazione e valorizzazione dei borghi per renderli più attrattivi anche per i flussi culturali, ora concentrati nelle città più famose. C'è a disposizione poco più di un miliardo, che si inizierà a spendere l’anno prossimo, ma il grosso degli investimenti sarà tra il 2023 e il 2025. Nel 2022 prenderà le mosse con uno stanziamento di 50 milioni anche l’intervento su parchi e giardini storici, che complessivamente ha a disposizione 300 milioni.

Sempre l’anno prossimo verranno utilizzati 100 degli 800 milioni destinati alla sicurezza sismica dei luoghi di culto e al recovery art, la realizzazione di siti dove ricoverare le opere d’arte dopo eventi calamitosi.