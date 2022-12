La cuneese New Penta entra nel Gruppo Named, campione nazionale nella nutraceutica

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Una operazione strategica, che porta la cuneese New Penta, azienda specializzata in alimentazione naturale e la nutrizione integrata, all’interno del Gruppo Named per rafforzare il campione nazionale nel settore della nutraceutica, degli integratori alimentari, dei dispositivi medici e dei cosmetici. A cedere il 100% di New Penta è Orienta Capital Partners. Il nuovo player sarà un leader nazionale in un mercato importante, con 170 milioni di fatturato e oltre 500 dipendenti e importanti obiettivi di sviluppo in Italia e all’estero.

Sul fronte della governance, Guido Dracone si conferma amministratore delegato di New Penta, dopo la cessione da parte di Orienta Capital, società specializzata in investimenti in Pmi con elevato potenziale di crescita, entrata nel capitale dell’impresa cuneese, con sede a Castelletto Stura, diventata punto di riferimento nel comparto della nutrizione integrata, a maggio 2021.

L’ingresso di New Penta nel Gruppo Named consente ad entrambe le realtà di fare leva su importanti sinergie commerciali, una unica rete di informatori scientifici specializzati e un portafoglio prodotti complementare. Inoltre, New Penta potrà fornire ai propri operatori un accesso diretto ai prodotti del Gruppo Named, come l'innovativo test del microbiota intestinale WellMicro, in grado di rendere mirate e personalizzate le raccomandazioni ai pazienti.

New Penta fornisce supporto e strumenti ai nutrizionisti e agli operatori sanitari per migliorare la salute psico-fisica dei pazienti grazie al metodo sviluppato da New Penta per il controllo del peso e la gestione di intolleranze o malattie croniche. Il Gruppo Named, controllato da White Bridge Investments, è il primo polo nutraceutico italiano, nato dall’unione di diverse realtà come Specchiasol, Named, Phyto Garda, Wellmicro, Farma-Derma, Named sport e GDI Martera. Nei prossimi cinque anni, l'obiettivo è raddoppiare il fatturato ed espandersi su mercati esteri, anche grazie ad una politica di acquisizioni.

L’ad Dracone e Augusto Balestra, socio fondatore di Orienta Capital Partners, hanno ceduto a Named le loro quote in New Penta per poi reinvestire nel gruppo per diventare soci di minoranza. «Entrare a far parte di un gruppo come quello di Named per noi di New Penta – ha evidenziato Dracone – rappresenta un importante riconoscimento del lavoro scientifico e commerciale svolto negli anni. Questa sinergia ci consentirà di crescere, di condividere know-how, di abbracciare nuovi territori, di migliorare il percorso di formazione medica intrapresa da anni con la Ketogenic Diet Academy».