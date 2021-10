La cura dell'acqua: dopo l'estate, tempo di ripristinare l'idratazione della pelle

6' di lettura

Il quadro è fra i più noti, imitati e riprodotti al mondo. Un nudo di donna che emerge stillante dalla spuma del mare, vestita solo dei suoi lunghi capelli illuminati d'oro, grondanti fiori mossi dal vento. È la Nascita di Venere: amore e bellezza sgorgate dall'acqua, trasparenza che plasma il corpo e onda che tesse una pelle di perla. Curioso che la simbologia di questo capolavoro del Rinascimento abbia un riscontro puntuale nella fisiologia. Persino la poesia può essere fatta di numeri: l'85 per cento del nostro cervello è costituito d'acqua (il fatto di saperlo rende i pensieri un po' più fluidi?), il 75 per cento dei muscoli, il 70 della cute e anche l'82 per cento del nostro sangue (la passione che scorre nelle vene è quanto di più lontano si possa immaginare dal fuoco vivo). In una figura femminile morbida e perfetta, Botticelli racconta di psiche e scienza, mitologia e fisica, arte e medicina.

Per questo parlare di idratazione a settembre non è solo un richiamo rituale al cambio di stagione, alla ripresa. Terminata l'estate, dopo l'aridità accumulata di sole e salsedine, alte temperature e aria condizionata, è tempo di ristabilire l'equilibrio idrico. Si tratta di un principio cosmetico indiscutibile, ma c'è molto di più. Il corpo umano è un oceano di acqua e sali minerali: l'idratazione è perciò un tema vitale prima ancora che estetico, un processo di cura esterna, interna ed intima. Freud spiega che nei sogni l'acqua esprime i desideri più profondi. Quante volte vi è capitato di sognare di avere sete e vi siete svegliate nel cuore della notte per bere? Oppure di nuotare, tuffarsi, immergersi, galleggiare, deglutire. Sono tutti processi di riconciliazione degli opposti: stabilità e instabilità, mente e materia, movimento e riposo, realtà fisica e soggettiva.

Pepti-Tech, siero multi-peptidico per viso, occhi e labbra, BAKEL.

C'è l'eco di tutti questi richiami anche in un gesto semplice come darsi una crema su una pelle secca e screpolata. Assetata e trascurata. Un gesto di prendersi cura, come si fa con un germoglio. Proviamo a passare in rassegna i 15 elementi del siero Bakel Pepti-Tech. Pare di leggere un antico trattato di botanica naturale. Ci troviamo rubus idaeus fruit water, ovvero distillato di lampone, succo delle foglie d'aloe vera, estratto del fiore di caprifoglio, comune e giapponese, filtrato di fermento di radice di ravanello: una passeggiata a cavallo fra orto e giardino, che pare un ricettario alchemico e ben si addice al nome evocativo di Fragrans in fabula, tra i primi a ospitare Bakel nella sua piccola selezione beauty insieme a quella più ampia dedicata a profumi, essenze di nicchia e ambienti olfattivi che sono viaggi nel mondo e nella natura. Favole appunto, capaci di inventare narrazioni attraverso ingredienti semplici. Sottotraccia si fa sentire il richiamo simbolico e analitico: vale la pena di rileggersi Il giardino segreto di Frances Hodgson Burnett, nella bella traduzione di Pia Pera. Poi sperimentare l'immersione in acqua sterilizzata e demineralizzata piena di principi attivi concentrati in un siero: da spargere su viso, contorno occhi, palpebre, labbra, collo e décolleté (158 euro, 30 ml).

Ageless Essence, lozione concentrata con attivi botanici, YUZEN.

Scorrendo da Occidente ad Oriente, l'acqua è una metafora del Tao ed è l'elemento ubiquo e condiviso. Nel Libro dei Mutamenti il suo trigramma è formato da una linea continua (yan) al centro di due linee spezzate (yin) che ne rappresentano il potere creativo. Questo simbolo è la sintesi grafica dei due atomi di idrogeno che si dispongono attorno all'atomo di ossigeno. L'acqua plasma, scava, spegne, riflette, assorbe, scioglie e queste sono tutte azioni transitive. Poi ci sono le azioni che la definiscono in sé: scorre, aderisce. E si può applicare. «Grazie alla bioscienza siamo in grado di coniugare antichi estratti botanici e superfood giapponesi (come il fungo Reishi e una miscela di tè matcha particolarmente efficiente). La combinazione di potere delle piante e rituali di autocura regala risultati visibili», assicura Vanessa Terry, fondatrice e direttrice creativa di Yuzen. Per restituire alla pelle il suo naturale equilibrio di idratazione è consigliata Ageless Essence che lavora su compattezza, elasticità, tono e luminosità. Anche qui il catalogo degli ingredienti è una combinazione di estratti di fiori della camelia japonica, di fiori e foglie della camelia sinensis, di lacrima di Giobbe, dalle proprietà rigeneranti, e del complesso Tanesankai®, con antiossidanti naturali e vitamine stimolanti del collagene. “Là dove coltivi la rosa non può crescere il cardo”, scrive Frances Hodgson Burnett, perché “due cose non possono occupare contemporaneamente lo stesso posto”. Si tratta di travasare quanta più bellezza e buoni pensieri, come nella teoria dei vasi comunicanti, per sostituire stanchezza con energia, carenza con nutrimento.

Émulsion Écologique, trattamento idratante ed equilibrante, SISLEY PARIS.

Al potere delle piante ricorre da sempre Sisley Paris e l'Émulsion Écologique seleziona fior da fiore, filo d'erba da filo d'erba: centella asiatica, ginseng, rosmarino, luppolo, equiseto, tutti insieme, offrono un'idratazione profonda con un effetto rivitalizzante che contrasta le aggressioni esterne, dall'inquinamento al fumo. È la base di partenza, l'applicazione di ogni mattina, il risveglio che potenzia l'efficacia degli attivi dei prodotti di trattamento, applicati successivamente.