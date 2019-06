La curiosità: un video rap

Le donne attempate di Osaka sono famose in tutto il Giappone per avere caratteristiche poco giapponesi: parlano fin troppo, senza peli sulla lingua, sono amichevoli ed estroverse. Un gruppo di queste “Obachan” – età media 66 anni – che si autodefinisce scherzosamente “idol group” (parodia dei popolari gruppi di giovanissime) ha rilasciato un video rap in inglese intitolato “Oba Funk Osaka” per dare il benvenuto ai visitatori stranieri. Ballano nelle strade e cantano che gli (o meglio le) abitanti di Osaka sono “The funniest people in the world”, le persone più divertenti al mondo. Date un'occhiata e giudicate voi.