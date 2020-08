La curva dei contagi cresce ma i morti diminuiscono. Ecco perché

In questa fase dell'epidemia negli ospedali continuano ad arrivare persone dai 55 anni in su, come a inizio emergenza – da questo punto di vista non ci sono cambiamenti – ma colpite in maniera diversa: il virus, come hanno dimostrato diversi lavori in letteratura, incluso l'ultimo condotto dal gruppo di Robert Gallo e a cui ha partecipato l'epidemiologo Massimo Ciccozzi del Campus Biomedico di Roma ha perso qualche fattore di virulenza, a vantaggio di noi che l'ospitiamo.«E gli ospiti – aggiunge Bassetti – sono in ogni caso più pronti e protetti: un nostro lavoro appena pubblicato sul Journal of Clinical Medicine e condotto su 3.500 persone che si sono sottoposte al test sierologico tra marzo e maggio in Liguria e in Lombardia, escluse le aree ad alta endemia, fotografa una prevalenza dell'11% su una popolazione di 12-13 milioni di abitanti. Cioè in quelle aree potenzialmente c'è già 1 milione di persone che ha “fatto” il virus e prodotto anticorpi. Solo a Savona, il 25% della popolazione risulta protetto e cioè ha sviluppato resistenza al Covid”.

I perché del “tracing”

La rete di tracing che l'Italia ha finalmente messo in campo consente di intercettare molti più casi. Come dire: chi cerca trova. Ma a contare non sono tanto i numeri assoluti quanto la percentuale di positivi sui tamponi fatti, che si mantiene bassa. A cosa servono quindi i tamponi? Testare e tracciare ha un'utilità epidemiologica e preventiva: serve a proteggere i più fragili e a evitare che siano contagiati. «Bisogna continuare a essere cauti – ricorda Bassetti – procedere sulla via dell'igiene del distanziamento e certo mantenere i posti in terapia intensiva: ma stiamo certi che lo tsunami non si ripeterà».

Vaccino anti influenza e senso di responsabilità

C'è tutto uno strumentario che andava attivato oltre ai test e al tracciamento, attacca però il clinico, che non è stato messo in campo e su cui l'Italia sarebbe in grave ritardo: «Innanzitutto per evitare al massimo la sovrapposizione di sintomi andava fatta una campagna anti influenzale in grande stile – avvisa Bassetti – che rendesse disponibile il vaccino quadrivalente a tutti. Non è accettabile che oggi le dosi ci siano solo per una persona su quattro. Ed è utile anche l'anti pneumococco, specialmente tra gli adolescenti». Poi, la popolazione va informata ed “educata”: «La gente deve capire che se ha il Covid non è ‘fritta', anzi la letalità è analoga a quella di tante altre malattie infettive, tra lo 0,3 e lo 0,7%, ben lungi dal 15% propagandato a suo tempo. Oltre il 99% delle persone, al Covid sopravvive. Dall'altro lato – chiosa Bassetti - non mi stancherò di ripetere che chi ha i sintomi, pure se blandi, deve restare a casa. Alunni inclusi e non solo in caso di febbre: anche per una piccola tosse o per un naso che cola».