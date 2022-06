La curva dei tassi va sottosopra: il mercato ora teme la recessione negli Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

E se alla fine la cura da cavallo che la Federal Reserve vuole somministrare all’economia statunitense finisse per mandare ko il cavallo stesso? In termini coloriti e brutali, questo è l’interrogativo che viene lanciato dalla cosiddetta curva dei tassi americana: il differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni e quelli a 2 anni proprio il 13 giugno - per qualche minuto e per la prima volta da aprile - si è infatti invertito. I titoli decennali, in parole povere, hanno avuto per qualche...