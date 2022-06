La cybersicurezza è una sfida permanente: necessarie consapevolezza e competenze

Che però sposta il paradigma da una semplice questione di difesa: «Dobbiamo ragionare secondo uno schema di protezione, risposta, sviluppo, con l'accento che deve essere messo sulle opportunità per lo sviluppo delle aziende e del sistema».

La formazione e l'integrazione delle competenze sono state sottolineate da Laura Li Puma, responsabile del laboratorio di intelligenza artificiale di Intesa Sanpaolo: «L'intelligenza artificiale è di supporto per identificare transazioni anomale e bloccare azioni criminali. Ma come istituzione finanziaria dobbiamo pensare in una logica di protezione dei dati, con l'incrocio con competenze crittografiche e informatiche cjhe permettano di perseguire una gestione non centralizzata del dato».

La digitalizzazione accelerata e gli eventi di quest'anno fanno emergere la cybersecurity come una delle emergenze della nuova economia. «Fino ad oggi la temuta cyber war ipotizzata dopo l'invasione dell'Ucraina non c'è stata ma la cyber war è una corsa continua e gli hacker ogni giorno che passa sono più agguerriti» aggiunge Teti, sottolineando che il conflitto, anche sotto il profilo digitale, non è destinato a concludersi in tempi brevi.

Servono quindi competenze elevatissime e riconosciute adeguatamente. Ma allo stesso tempo una cultura diffusa a livello aziendale e di singoli individui.