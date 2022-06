La Danimarca del Tour de France: tutto sul regno scandinavo delle bici

L’Ambasciata del Ciclismo

Non poteva mancare l’Ambasciata del Ciclismo, nata per incoraggiare l’uso della bicicletta in tutto il mondo: un centro di know-how e consulenza utilizzato dai responsabili dei piani urbanistici e delle politiche di mobilità in tutto il mondo.

A Copenaghen il numero di incidenti gravi a ciclisti è diminuito di due terzi in dieci anni (foto Thomas Rousing)

Dimenticavamo: lo sforzo sul fronte della sicurezza ciclistica ha dato i suoi frutti. «A Copenaghen le persone di ogni età viaggiano in bici non solo perché è sicuro, ma anche perché ti fa sentire sicuro - spiega Thoem - . L’anno scorso nella capitale ci sono stati appena 81 incidenti gravi, un terzo rispetto a quelli di dieci anni fa. E i sondaggi confermano come tre quarti dei cittadini della città della Sirenetta si sentano perfettamente tranquilli quando pedalano».

La prima tappa del gran Départ sfilerà nel cuore di Copenaghen (nella foto di Jacob Hansen, la Gliptoteca)

Prima tappa: Copenaghen (13 km)

Ma vediamo più in dettaglio le tre tappe del Gran Départ, cercando di percorrerle in anteprima. Venerdì 1° luglio si inizia a Copenaghen: 13 chilometri nel cuore della capitale più bike friendly del mondo, passando attraverso il mitico ponte della Regina Luisa e sfilando accanto al castello di Amalienborg e a Nyhavn (qui una mappa animata del percorso).

La capitale danese trabocca di esperienze uniche per famiglie, come la pista da sci (anche estivo) sull’inceneritore alto 87 metri, il parco giochi di Fælledparken con semafori e segnali stradali per imparare fin da piccoli a muoversi su due ruote in città, le gite con le barche elettriche Go Boat tra i canali.

Ma per i ciclisti purosangue c’è il percorso The Lakes, quello più lungo di Harbour Circle (13 km) o il trail running di Dyrehaven, un bellissimo parco di cervi appena fuori città. Da non dimenticare il tragitto escursionistico di 24 chilometri di Amarminoen, che inizia nel quartiere di Ørestad e corre verso Dragor, con opzioni di alloggio davvero particolari come un rifugio galleggiante, punti di ristoro all’aperto e agricoltura urbana a Øens Have e Banegaarden.