La data valley trasformerà le filiere dell’Emilia-Romagna Tra Piacenza e Rimini imprese sulla via della ripresa: un terzo segnala forte crescita.Il roadshow è realizzato in collaborazione con CDP. Main Partner dell'iniziativa è TIM Business, Official Partner sono LeasePlan, e Philip Morris Italia; sponsor di questo appuntamento sono Commerfin, IMA e Gruppo Unipol di Ilaria Vesentini

Tra Piacenza e Rimini imprese sulla via della ripresa: un terzo segnala forte crescita.Il roadshow è realizzato in collaborazione con CDP. Main Partner dell'iniziativa è TIM Business, Official Partner sono LeasePlan, e Philip Morris Italia; sponsor di questo appuntamento sono Commerfin, IMA e Gruppo Unipol

5' di lettura

Nel mezzo del cammino tra i distretti e le imprese italiane alle prese con una crisi pandemica senza precedenti non ci si ritrova in una selva oscura ma in un territorio, l'Emilia-Romagna, che sta giocando la partita della ripresa da capocannoniere, grazie agli investimenti sui big data e al “patto per il lavoro” che coalizza tutte le forze economiche e sociali su strategie condivise.

La quarta tappa degli Innovation days - il roadshow in otto puntate del Sole-24 Ore per scandagliare la resilienza della manifattura tricolore, che ieri ha raggiunto oltre 1.300 utenti in diretta streaming - ha infatti confermato attraverso interviste e survey quanto dicono le statistiche ufficiali: lungo la via Emilia le imprese non solo hanno perso meno del resto del Paese in questi mesi di lockdown, ma sono già sulla strada della ripresa. Per un terzo delle aziende tra Piacenza e Rimini che ha registrato forti cali dei ricavi nei primi sei mesi 2020, c’è infatti un altro terzo che segnala forte crescita; così come da qui a fine anno per ogni imprenditore pessimista ce ne sono tre ottimisti e appena uno su dieci teme per la tenuta della continuità aziendale.

Un quadro, quello emerso dal sondaggio in diretta, che si riflette nelle parole del governatore Stefano Bonaccini: «È inutile perdere tempo a contare i posti di lavoro che perderemo, dobbiamo impegnarci per crearne di nuovi, sapendo che i mestieri di domani non saranno quelli che conosciamo oggi e che sempre più avranno a che fare con innovazione tecnologica, digitale e robotica. Nasce per questo il nostro Big data hub, il più grande cantiere pubblico in corso all’ex Manifattura tabacchi di Bologna che ospiterà il data center del Centro meteo europeo e anche l’Agenzia meteo italiana, nonché uno dei più potenti supercomputer al mondo. Diventeremo una delle prime “data valley” mondiali, tra i colossi americani e cinesi e saranno i big data a trainare la metamorfosi della nostra manifattura e delle nostre competenze».

STARTUP E SPINOFF Loading...

Alla base della tenuta del “modello Emilia” c’è il dialogo costante tra istituzioni, imprese, sindacati, scuole, atenei, riassunto dal 2015 nel “Patto per il lavoro” «che sarà rinnovato in ottobre e abbinato per la prima volta a un Patto per il clima, per gettare le basi di un futuro sostenibile che guarda al 2030», sottolinea Bonaccini. E chiede al Governo tre cose: accesso al credito e liquidità, un gigantesco piano di investimenti e semplificazione.

Richieste che uniscono tutti gli esponenti del sistema confindustriale intervenuti ieri all’Innovation Day del Sole-24 Ore (in collaborazione con Cdp, Tim Business e il sostegno di LeasePlan, Philip Morris Italia, Commerfin, Ima e Gruppo Unipol). Emanuele Orsini, vicepresidente Confindustria con delega a Credito, Finanza e Fisco, sollecita l’abolizione dell’Irap per dare ossigeno immediato all'industria, Giuseppe Savorani, alla guida di Confindustria Ceramica, chiede di sbloccare due infrastrutture cruciali per il distretto di Sassuolo, come la bretella e la Cispadana. E Maurizio Marchesini, vicepresidente nazionale Confindustria con delega a Filiere e Medie imprese riprende il tema delle dimensioni aziendali: «È solo rafforzando il legame tra capofiliera e anelli più deboli, che riusciremo a essere più competitivi. In questa relazione di partnership si racchiude anche la possibilità di trasmettere a tutto il nostro ecosistema l’innovazione hi-tech. Ma è fondamentale che anche il Governo faccia la sua parte dando continuità e rafforzando il Piano Transizione 4.0».