La Davos francescana di Bergoglio, così il Papa radunerà economisti under 35 ad Assisi Un grande incontro internazionale tra giovani economisti e imprenditori dal 26 al 28 marzo prossimi ad Assisi, per discutere, confrontare esperienze e condividere proposte per una nuova economia di Carlo Marroni

5' di lettura

C’è un mito – sembra – da sfatare. È che l’economia di mercato sia stata in qualche modo generata nel mondo protestante nord europeo. Le cose sono andate diversamente, ma questo non sempre viene accettato dalla dottrina economica dominante. Sono i seguaci di Francesco d’Assisi a dar vita ad un sistema di relazioni e interazioni che rappresentarono i primordi dell’economia di mercato. Scrive l’economista Stefano Zamagni che si trattò di una «risposta all’imbarazzo della ricchezza», termine tecnico che usano gli storici.

L’imbarazzo della ricchezza era stato scoperto dai monaci cistercensi – basti pensare al gigantesco Bernardo da Chiaravalle – che «accumulavano ricchezza nei loro monasteri, ma non riuscivano a farla circolare, evidenziando la miseria all’esterno». Insomma, Francesco (quello d’Assisi) dice: «C’è ̀qualcosa che non va», ed e così ̀che i francescani escono dai monasteri e creano i conventi. Il convento è esattamente l’opposto del monastero: nel convento è un “con venire”, ed i conventi devono stare nelle città, non fuori perché ́devono essere aperti a tutti. Quindi l’economia di mercato nasce per consentire alla ricchezza di essere partecipata. Nasce così l’organizzazione della divisione del lavoro.

Francesco quindi, e la sua città Assisi, cuore della cristianità da secoli. E Jorge Mario Bergoglio, gesuita argentino che per primo nella storia ha assunto il nome del poverello, sa che è lì che si deve tornare per dare impulso ad un nuova economia, ad un “patto” tra le persone del pianeta che vogliono che ci sia un futuro e che si sviluppi all’interno di un sistema che metta la persona e l’ambiente al centro, e non solo il denaro che produce altro denaro.

Alla Davos francescana giovani economisti e imprenditori

E così è nata l’idea del Papa, condivisa dai francescani del Sacro Convento - guidati dal Custode, Mauro Gambetti - di un grande incontro internazionale tra giovani economisti e imprenditori “under 35” dal 26 al 28 marzo prossimi ad Assisi, per discutere, confrontare esperienze e condividere proposte per una nuova economia: “The Economy of Francesco” si chiamerà il grande summit, che è già stata ribattezzata la “Davos francescana”, dal nome della città della Svizzera dove ogni anno si riuniscono politici e banchieri per discutere i destini di un mondo reale che in realtà nessuno o quasi di loro frequenta, chiusi nelle enclave residenziali e nei voli executive.