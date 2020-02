La debacle di Verona manda in rosso la Juve, vola la Lazio Il club bianconero agguantato in testa alla classifica dall'Inter cede l'1% a Piazza Affari. La Lazio invece tocca i massimi da settembre 2018 grazie al terzo posto (a un punto dalla vetta) di Cheo Condina

Juventus Fc negativa a Piazza Affari, dove cede oltre l'1% e si avvicina ai minimi da circa un anno. A pesare sulle quotazioni del club bianconero c'è sicuramente la sconfitta di sabato sera a Verona: in classifica ora è stato raggiunto dall'Inter (vittoriosa nel derby con una grande rimonta) e ha la Lazio a un punto, mai negli ultimi otto anni (coincisi con altrettanti scudetti della Juve) la sua leadership è sembrata così a rischio in Italia. Peraltro, le incertezze in Serie A (due sconfitte nelle ultime tre partite) generano preoccupazione anche per il percorso in Champions League, fondamentale per generare ricavi a fronte di un monte ingaggi tra i più alti d'Europa. Il 26 febbraio la Juventus giocherà a Lione l'andata degli ottavi di finale della massima competizione continentale: un impegno, secondo gli addetti ai lavori, non proibitivo ma in Champions la storia insegna che nessun avversario può essere sottovalutato.

Per contro, a Piazza Affari, vola la Lazio, che è tra i migliori titoli del listino e tocca i massimi da settembre 2018. Ieri il club biancoceleste ha vinto sul difficile campo di Parma e ora è terza a un solo punto da Juventus e Inter. Inoltre il mercato premia soprattutto il piazzamento in ottica Champions visto che la Lazio ha 14 punti di vantaggio sulla quinta (la Roma) e quindi una qualificazione per la prossima stagione sembra ormai scontata.

