La delibera rimane sospesa anche se il giudizio si estingue

La riforma della giustizia civile inciderà anche su un altro aspetto fondamentale: la sospensione dell’esecuzione delle delibere. Gli obbiettivi della norma sono infatti quelli di semplificazione, speditezza e razionalizzazione. E proprio su questo aspetto si potrebbe raggiungere un alleggerimento del contenzioso condominiale.

In particolare, per le controversie condominiali aventi ad oggetto l’impugnazione delle deliberazioni assembleari, è previsto all’articolo 12 che il provvedimento cautelare di sospensione dell’esecuzione delle deliberazioni non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda sia stata proposta in corso di causa, e, in particolare, i provvedimenti cautelari di sospensione delle deliberazioni dell’assemblea (articolo 1137 del Codice civile) non perdono efficacia neppure se non sia successivamente instaurato il giudizio di merito.

La garanzia in più

In futuro, quindi, il condòmino dissenziente, che abbia impugnato la deliberazione assembleare e abbia ottenuto il provvedimento di sospensione della sua efficacia, potrà anche abbandonare il giudizio perché il provvedimento sospensivo continuerà a mantenere la sua efficacia, impedendo al condominio di dare esecuzione alla deliberazione, nonostante il contenzioso non vada avanti. Allo stesso modo, se il condomino, prima di impugnare la delibera che ritiene viziata sceglierà di dare corso ad un autonomo giudizio cautelare e otterrà l’accoglimento dell’istanza di sospensione, non dovrà radicare il successivo giudizio di merito.

Il reclamo del condominio

La novità, però, non esclude che il provvedimento cautelare di sospensione possa essere impugnato attraverso la proposizione di un reclamo, così come non è escluso che il giudizio instaurato dal singolo condomino possa proseguire su iniziativa del condominio convenuto.

In ogni caso, una volta sospesa l’efficacia esecutiva della delibera, ove questa sia viziata insanabilmente da nullità, il condominio avrà comunque l’obbligo di astenersi dal porla in esecuzione, mentre se viziata da annullabilità ben si potrà porvi rimedio attraverso l’adozione di una nuova delibera, epurata dal vizio, senza la necessità di continuare il giudizio con il solo scopo di accertare una soccombenza virtuale.