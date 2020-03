La delicata questione del Covid nel Mezzogiorno di Guglielmo Forges Davanzati

L'effetto del Codiv-19 non è uniforme su scala regionale. A fronte del fatto che l'epidemia è concentrata prevalentemente in Lombardia, e nella provincia di Bergamo in particolare, si può osservare che la sua estensione al Sud – peraltro già in atto – può essere devastante per il già fragile tessuto produttivo delle regioni meridionali.

Ciò fondamentalmente a ragione della maggiore età media dei residenti nelle regioni meridionali. Un'elevata età media costituisce un detonatore della crisi per due ragioni.



1)Si registra che l'età media dei contagiati è di 62 anni e, dunque, è verosimile che, nelle condizioni date e nel caso in cui l'epidemia si diffonda nelle aree più deboli del Paese, la percentuale di individui contagiati sul totale dei residenti aumenti considerevolmente nel Mezzogiorno;

2)Un'elevata età media si traduce in una più alta propensione al risparmio e per conseguenza in una caduta dei consumi relativamente maggiore al Sud rispetto al Nord. La propensione al risparmio è di norma più alta nel Mezzogiorno perché è un dato di fatto che il Mezzogiorno è un'area a forte vocazione agricola ed è un dato empiricamente rilevato che laddove l'incidenza del settore primario sul Pil è elevata lo è anche il rapporto fra risparmi e reddito. A ciò si aggiunge la considerazione per la quale con un sistema di welfare carente individui relativamente anziani tendono a risparmiare per moventi precauzionali.



La caduta dei consumi può più facilmente al Sud rispetto al Nord determinare una catena di fallimenti di imprese. Le imprese localizzate nel Mezzogiorno, infatti, e salvo alcune eccezioni, sono prevalentemente imprese di piccole dimensioni, frequentemente a gestione familiare, fortemente dipendenti dal credito bancario e soprattutto orientate alla vendita sul mercato interno.

I fallimenti accrescono il già alto tasso di disoccupazione e accentuano i flussi migratori, soprattutto di giovani e soprattutto di giovani con elevato titolo di studio. Ne deriva un ulteriore invecchiamento della popolazione al Sud.



A ciò occorre aggiungere che i tagli al sistema sanitario hanno prodotto una condizione per la quale è molto più difficile negli ospedali nel Mezzogiorno provvedere alla prevenzione e alla cura del Codiv-19.

Preoccupa poi l'irreversibilità del fenomeno. Anche nel caso in cui l'epidemia volga al termine nei prossimi mesi, appare difficile ripristinare condizioni di normalità nelle aree più deboli del Paese. I flussi di migrazione giovanile appaiono inarrestabili, così come, per conseguenza, appare inarrestabile l'invecchiamento della popolazione residente nelle regioni meridionali.



Si è dunque in presenza di un circolo vizioso che, in assenza di interventi esterni correttivi, tende ad autoalimentarsi.

Il circolo vizioso è così descrivibile. Uno shock esogeno, il virus Codiv-19 in questo caso, accresce la propensione al risparmio al Sud relativamente più di quanto la accresca al Nord, per effetto della maggiore età media dei residenti al Sud. Ciò determina una più intensa caduta dei consumi al Sud e, data la struttura produttiva delle imprese lì localizzate e data la crescente incertezza, una caduta della produzione e dell'occupazione. La fuga di giovani, soprattutto di giovani con elevato livello di istruzione, accentua il problema.