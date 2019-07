Caso Lega-Russia, la democrazia non ama le scorciatoie

Mettere democrazia ed economia sul medesimo piano, o addirittura posporre la prima alla seconda, è una tipica disfunzione dell’epoca, non solo da noi. E un sintomo evidente della crisi della politica.



La democrazia non ama le scorciatoie, ma nemmeno la fuga dalle proprie responsabilità. Un po’ come le stagioni e i ritmi della natura. Si vota, e si ripartiscono i compiti, le funzioni: chi vince governa, chi perde controlla l’attività del governo, mentre si rigenera per prendere la guida del paese al giro successivo con una nuova proposta.

Ma le stagioni si rispettano, non solo in natura: processi accelerati, sincopati, frettolosi, non fanno bene a nessuna delle parti in causa; predispongono ad altri governi inadeguati, approssimativi, e ad altre opposizioni chiuse nella critica pregiudiziale.



Sulle due funzioni istituzionali “politiche”, sono chiamate a vigilare - con compiti terzi, di protezione e di richiamo ad un tempo, imparziali -, le istituzioni di garanzia. Quella, infaticabile e fin qui solitaria, del capo dello Stato; e quelle, spesso oscillanti verso una delle due parti, dei presidenti delle camere.

In uno schema istituzionale corretto, sempre più teorico, il ministro dell’Interno avrebbe offerto senza esitare ed in esclusiva agli unici interlocutori istituzionali, le opposizioni, e agli elettori (tutti, non solo a quelli selezionati per affinità e familiarità a tratti morbosa) la propria versione dell’accaduto.