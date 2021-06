La denuncia dell’Uif: sospetti legami mafiosi per 150mila imprese

2' di lettura

Oltre 150mila società potrebbero essere «connesse a contesti di criminalità organizzata».

Un quadro desolante quello che emerge dalla relazione annuale dell’Uif, l’ente antiriciclaggio di Bankitalia diretto da Claudio Clemente. La mappatura delle attività finanziarie illecite ha portato l’Unità a passare al setaccio le imprese «opache», quelle che anche nell’anno della pandemia hanno inquinato il tessuto produttivo.

Lo studio, in via sperimentale, è partito dalle informazioni anagrafiche di tutte le società iscritte al registro delle imprese e dei rispettivi esponenti - circa 14 milioni di soggetti -, incrociate con Radar, una super banca dati che contiene Sos (Segnalazioni per operazioni sospette), scambi informativi con la Direzione nazionale antimafia (Dna) e richieste di informazioni della magistratura.

A novembre 2020 le imprese potenzialmente connesse a contesti di criminalità organizzata sono 150mila. La maggior parte delle quali è situata al Sud e nelle Isole (41,9%), ma quote significative operano anche nel Nord (36,2) e nel Centro (21,9%), in linea con le più aggiornate evidenze investigative sia della Guardia di finanza sia dei Carabinieri del Ros. L’incidenza locale delle imprese mappate, sul totale di quelle iscritte al Registro provinciale, tende a essere maggiore nelle province del Sud, con picchi in Calabria, Campania e Sicilia. Nel Centro-Nord le province più interessate sono Roma, Milano, Brescia e Reggio Emilia. Le società incluse nella mappature appartengono a diversi gruppi:

1. le imprese segnalate in Sos riferibili a contesti mafiosi, ricevute tra gennaio 2016 e settembre 2020;