La denuncia del Papa: la donna è il primo materiale di scarto, è una piaga

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Ogni persona va rispettata nella sua dignità e nei suoi diritti fondamentali: istruzione, lavoro, libertà di espressione, e così via. Questo vale in modo particolare per le donne, perché più facilmente soggette a violenze e soprusi. La donna è il primo materiale di scarto. Non possiamo tacere di fronte a questa piaga del nostro tempo». Così il Papa. «La donna è usata - ha sottolineato -. Ti pagano di meno, perché sei donna. Poi se ti vedono incinta ti tolgono il lavoro. È una modalità che nelle grandi città si usa, per esempio con la maternità». Per il Papa, «è una piaga». Di qui l’invito: «Non lasciamo senza voce le donne vittime di abuso, sfruttamento, emarginazione e pressioni indebite! Facciamoci voce del loro dolore e denunciamo con forza le ingiustizie a cui sono soggette, spesso in contesti che le privano di ogni possibilità di difesa e di riscatto».

I dieci anni del Papa ’conciliare’

In questi giorni giorni si celebrano i dieci anni del pontificato di Francesco, eletto al soglio pontificio il 13 marzo 2013. Un papa che ha fatto ripartire la Chiesa dalla spinta in avanti del Concilio Vaticano II, e che ne ha promosso la “conversione pastorale” e “missionaria”, oltre che, in quest’ultimo biennio, nel segno della “sinodalità”. Se un nucleo centrale si può rintracciare nei dieci anni di pontificato di Francesco, è in queste pulsioni innovative, che però trovano salda radice proprio nello spirito “conciliare”, nondimeno ancora non ben digerito, anzi contrastato, da larghe fasce conservatrici dell’arcipelago ecclesiale.

Loading...

La radicalità evangelica

Uno spirito, tra l’altro, che nell’ottica di Francesco, si rifà alla “radicalità evangelica” e all’anima della “Chiesa degli inizi”, in tutti i suoi risvolti: dall’amore per il prossimo alla sobrietà e allo spogliarsi di ogni orpello mondano e simbolo di potere, dalla “opzione preferenziale per i poveri” alla missione “evangelizzatrice” cui è chiamato ogni battezzato, in quel “sinodale” camminare insieme in cui non ci sono più rigide distinzioni tra chierici e laici. Fino all’atteggiamento della “misericordia”, che per Francesco costituisce il marchio di fabbrica del cristianesimo, cui ha dedicato un Giubileo straordinario e che nel suo pontificato è diventato persino “una forma dell’agire politico e diplomatico”.

L’anclericalesimo di Bergoglio

L’altro ratto caratterizzante che si manifesta dell’attuale Papa, quasi paradossale per un capo della Chiesa universale, è il suo anti-clericalismo, essendo per lui il “clericalismo” una “perversione del sacerdozio” e “la rigidità una delle manifestazioni”. “Il clericalismo condanna, separa, frusta, disprezza il popolo di Dio”, diceva Francesco il 5 settembre del 2019 in dialogo con i gesuiti di Mozambico e Madagascar. Ed è da lì, da questa chiusura e “auto-referenzialità” che fanno “ammalare la Chiesa”, la fanno sentire superiore e immune ad ogni giudizio, che per Bergoglio ha origine qualsiasi sorta di abuso: da quelli di potere ai finanziari, fino all’immonda piaga degli abusi sessuali sui minori