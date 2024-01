La deroga / Nessun passaggio per i soggetti più fragili

La fine delle tutele di prezzo scatterà solo per i clienti non vulnerabili. Per i vulnerabili, invece, la situazione sarà diversa. Fermo restando, infatti, la possibilità di scegliere qualunque offerta del mercato libero con il proprio venditore o un altro operatore, per i soggetti più fragili scatterà il passaggio automatico nel servizio di tutela della vulnerabilità in assenza di una scelta esplicita. Per cliente vulnerabile s’intende chi si trova in una delle seguenti condizioni: over 75, percettore di bonus sociale, soggetto con disabilità ai sensi della legge 104 del 1992 o utente di una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi. Quanto al servizio previsto per i clienti vulnerabili, il venditore continuerà a erogare la fornitura alle condizioni economiche previste per il servizio di tutela gas definite dall’Arera e con le condizioni contrattuali dell’offerta Placet, anche queste fissate dall’Autorità.



