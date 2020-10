La desalinizzazione dell’acqua con l’energia solare è più efficiente grazie al vino

Una tecnologia particolarmente adatta a fornire acqua potabile in situazioni di emergenza, in aree disconnesse dalla rete elettrica e in aree costiere che presentano intrusioni saline nelle falde. Insomma, là dove c'è il sole si può più facilmente desalinizzare.

Il prototipo del Politecnico di Torino nella versione attuale e considerando una superficie per l'assorbimento di energia solare di circa un metro quadro, «è in grado di fornire più di 15 litri di acqua al giorno – spiega Matteo Fasano -. Ma, soprattutto grazie all’effetto Marangoni, il processo di rimozione del sale risulterebbe essere fino a 100 volte più veloce rispetto alle predizioni basate sulla diffusione spontanea».

Acqua potabile da una parte e sale grosso dall'altra: la letteratura dice che l'acqua di mare contiene 35 grammi di sale per litro di soluzione. Questo significa che per ottenere 15 litri di acqua potabile è necessario trattare circa 15,5 litri di acqua marina rimuovendo quindi circa 544 grammi di sale.

«La tecnologia convenzionale di punta, ossia a osmosi inversa, - aggiunge Fasano -produce acqua a un costo di 0.45 - 1.72 dollari al metro cubo. La stessa tecnologia, alimentata da fonti rinnovabili tramite pannelli fotovoltaici, produce acqua a un costo compreso tra i 10 e i 15 dollari al metro cubo. Nel caso del prototipo da noi ideato e considerando la produttività prevista in caso di una configurazione a 10 stadi e una vita utile di due anni, il costo totale stimato dell'acqua prodotta è di circa 12 dollari al metro cubo, non lontano quindi da quello di tecnologie di desalinizzazione attive, ottimizzate e commerciali».

A livello di impianto «la migliore tecnologia esistente, ossia quella basata sul fenomeno di osmosi inversa, richiede circa 4 kWh di elettricità per ogni metro cubo di acqua distillata – aggiunge il ricercatore -. La versione ottimizzata della nostra tecnologia richiede invece fino a 50 volte questo valore (circa 200 kWh per ogni metro cubo di acqua distillata). Tuttavia, occorre sottolineare che la nostra tecnologia non utilizza energia elettrica bensì energia solare o fonti termiche di scarto (che tipicamente hanno costo nullo). Inoltre, la qualità dell'acqua è migliore di quella che si ottiene tramite un processo di osmosi inversa».