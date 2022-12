La destinazione più divertente e l'apres-ski da non perdere

La montagna, per la comunità di Snowit, prevalentemente tra i 25 e i 40 anni di età, non è solo sport, benessere e natura ma anche (e lecitamente) divertimento. Ecco che allora poco meno della metà dei rispondenti al sondaggio conferma di avere le idee chiare in tal senso eleggendo Livigno come paese di montagna più attrattivo per quanto riguarda la movida e l'offerta di locali e pub frequentati da giovani di tutta Europa. Altra destinazione sempre di moda è la perla delle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo, seguita dalla francese Les Deux Alpes (località molto battuta anche d'estate) e da Bardonecchia, punto di riferimento soprattutto per i vacanzieri e gli amanti della neve del torinese. Sempre in tema di divertimento, un appuntamento ormai divenuto un classico anche in Italia per chi solca le piste è il rito di bere una birra o un cocktail al tramonto dopo l'ultima discesa, accompagnati da deejay e musica in sottofondo. I punti di ritrovo più gettonati sono nell'ordine il bar Ombrello al Passo del Tonale, il Super G a Courmayeur, il Be white a Bormio e il Gargote a Sestriere.

