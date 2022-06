La dichiarazione 2022 imprese e società punto per punto

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Dalla compensazione dei crediti da investimenti e da bonus edilizi all'esame delle principali variazioni fiscali dei quadri RF, RS - con Ace e super-Ace - e RU, sono tante le modifiche da tener presente in vista dell’invio del modello Redditi per società di persone e capitali all’agenzia delle Entrate.

Per aiutare i lettori c’è il focus «Dichiarazione 2022 Redditi imprese e società» in uscita con Il Sole 24 Ore mercoledì 15 giugno (a un euro oltre il prezzo del quotidiano). Guida che in 16 pagine affronta le regole per il calcolo degli importi da versare, la gestione fiscale delle perdite e delle minusvalenze, la disciplina delle Cfc, il regime Pex e il nuovo patent box.

Con uno sguardo puntato anche alle questioni controverse, come le polizze assicurative, e sulla convenienza a distribuire le riserve entro il 31 dicembre 2022 per sfruttare il regime transitorio.

ll tutto anche alla luce di norme e interpretazioni arrivate durante l’emergenza Covid.