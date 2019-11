La difesa dei consumatori Ue passa dai big industriali europei

La tutela dei consumatori in Europa deve tenere conto della complessa evoluzione del quadro geopolitico nell'ultimo decennio. E' molto diverso parlare di difesa della concorrenza quando tutti i grandi attori giocano con regole condivise e trasparenti, possibilmente multilaterali, rispetto a una situazione di acceso confronto competitivo e strategico tra grandi blocchi geopolitici. La crisi del multilateralismo non mette oggi in discussione solo le regole del commercio internazionale, ma anche la definizione di concorrenza e i confini dei mercati.

La questione è di grande attualità nella transizione tra la vecchia e la nuova Commissione, soprattutto dopo il blocco della fusione tra i due giganti della produzione di treni Siemens e Alstom e dopo l'apertura di un'indagine sull'operazione tra Fincantieri e il francese Chantiers de l'Atlantique. Le misure della Direzione per la Concorrenza della Commissione Europea hanno creato molte inquietudini, soprattutto in Francia e Germania e aperto un dibattito sul ruolo dei “Campioni Europei”. Ossia i leader di mercato in grado di competere globalmente. Chi critica la decisione della Commissione sostiene che la tutela dei consumatori non dovrebbe andare a scapito di un disegno strategico di più ampia portata che ha l'obiettivo finale di rafforzare la crescita e la produttività europea. La Commissione, al contrario, sostiene che una fusione viene bloccata se le prospettive di miglioramento dell'efficienza non giustificano le minori tutele dei consumatori.

Qualunque sia la dimensione delle imprese che si fondono è chiaro che l'Autorità deve e così fa, tenere conto anche delle possibili sinergie tra le due imprese e dell'abbattimento dei costi e miglioramento di competitività che potrebbe derivare dalla fusione. In effetti dal 1990, da quando è in vigore il regolamento europeo sulle fusioni, meno di 30 operazioni non sono andate in porto su 4680 notificate. Ma la soluzione del difficile compromesso tra efficienza e tutela del consumatore dipende dal contesto complessivo in cui operano le imprese.

La Francia, la Germania e la Polonia hanno da poco pubblicato un documento per “modernizzare la politica della concorrenza della UE” dove sostengono che in un quadro competitivo complesso il concetto di efficienza dovrebbe anche tenere conto dell'importanza strategica della fusione in un'ottica globale. Allo stesso tempo il concetto di mercato dovrebbe essere ampliato: la difesa dei consumatori europei dipende anche dal quadro complessivo delle importazioni e indirettamente dalla capacità delle imprese di competere su mercati terzi.

Se i criteri di efficienza e di dimensione del mercato possono essere utilmente riconsiderati, non bisogna invece cadere nell'errore di attribuire alle politiche di tutela della concorrenza obiettivi che non le sono propri. Come favorire la nascita e la crescita di campioni europei è compito della politica industriale e della politica tecnologica, non delle regole sulle fusioni e acquisizioni.