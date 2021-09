«La difesa Ue dev’essere rafforzata ma senza sovrapporsi alla Nato»

La crisi afghana sta accelerando le decisioni europee sulla forza di intervento?

Si sta lavorando al documento conclusivo dello Strategic Compass che contiene le direttive politiche sulla conduzione delle operazioni in un arco temporale di dieci anni. Sarà pronto a fine autunno per essere poi auspicabilmente approvato nella primavera del 2022 sotto presidenza di turno francese dell’Ue. Speriamo che ci sia più chiarezza sul come tradurre concretamente le ambizioni che l’Europa si vuole dare in questo settore. Si tratta comunque di tempi molto brevi per decisioni di questa natura.

Il lavoro fatto finora lascia bene sperare. Stiamo investendo tanto nella cooperazione fra stati membri e si sta facendo tanto per perseguire una sovranità tecnologica europea necessaria per fronteggiare le sfide che ci attendono. Le minacce riguardano il cosiddetto “triangolo delle instabilità”: terrorismo, instabilità dei Governi falliti, immigrazione, che sta diventando un’arma ibrida che viene usata da alcuni Paesi come pressione sulle frontiere europee.

I due attuali “battle group” europei, uno a guida italiana, sono un embrione di un futuro esercito europeo?

È dal 2007 che l’Ue dispone di 2 battle group che possono essere impiegati, su decisione del Consiglio, nelle aree di crisi. È un pacchetto minimo di forza di proiezione credibile, coerente e rapidamente impiegabile in grado di operare in modo stabile o per la fase iniziale di operazioni più grandi. Quella dei battle group può essere vista come un’idea embrionale di “esercito europeo”. È un’iniziativa necessaria ma sicuramente ampliabile ma per essere attivata ha bisogno di una forte volontà politica.