La difesa dei valori europei passa anche dalle scelte individuali dei consumatori

Un giovane cittadino europeo del 2022 che nulla sa di cose militari e di geopolitica pensa che la guerra in Ucraina sia il prodotto di una mente folle che vede fantasmi del passato che non esistono più da tempo e che combatte contro le ombre e per un tragico errore uccide molti innocenti.

La larghissima parte delle donne e degli uomini europei (forse tutti) prima di questa assurda guerra non aveva mai pensato, almeno negli ultimi 30 anni, ai russi come nemici e considerava la Russia un Paese di antica cultura da visitare per conoscerne luoghi, tradizioni e il suo popolo.

Nei sistemi democratici è impossibile che i leader abbiano percezioni e visioni completamente divaricate rispetto ai cittadini. Probabilmente, anche i giovani russi, almeno quelli più istruiti, non hanno mai pensato (negli ultimi 30 anni) che i loro coetanei europei fossero dei nemici e molti di loro sono stati attratti dalle capitali europee, dalle lingue dei diversi Paesi, dai luoghi di vacanza e da molto altro.

L’idea che occorra un paese cuscinetto (neutrale, ma rispetto a cosa?) tra l’Europa e la Russia non ha mai neppure sfiorato le menti dei giovani europei e dei giovani russi.

Questa feroce e inutile guerra non solo sta facendo perdere la vita a molti ragazzi russi e ucraini, creando dolore nelle loro famiglie, ma sta anche rubando alle nuove generazioni il futuro di pace e prosperità che l’Europa dal secondo dopoguerra era riuscita a costruire anche per la memoria degli orrori di un conflitto scatenato da un dittatore.