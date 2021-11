La digital transformation impone cambiamenti anche al mondo HR

Anche la “vecchia FAD”, evolutasi in E-Learning, oggi diviene Digital Learning, all'insegna di un “Learning Ecosystem”, i cui social tools permettono di definire ambienti dotati di community, blog/forum, wiki e repository per la “conservazione e sviluppo del sapere”, si auspica nel nome di una vera Learning Organization (Senge, 1990).

Il trend della “cloudification” ha impattato anche sulle piattaforme di Payroll e il discorso potrebbe continuare relativamente a Performance Management, Compensation & Benefit; la rapida diffusione degli HR Analytics ne è uno straordinario esempio.Così come il Marketing e il Business in generale, anche le Risorse Umane stanno veleggiando a gonfie vele verso un approccio “human centred”, che in questo caso è “employee centred”, ponendo al centro dell’attenzione l’employee experience”.

La pandemia globale da Covid-19, sicuramente disastrosa in termini sanitari, ha tuttavia accelerato questo processo, consegnando alle HR le chiavi del governo della digital transformation, fino a poco più di un anno fa materia quasi esclusiva di IT ed Innovation. Le Digital Human Resources sono state protagoniste della (necessaria) implementazione dello smartworking, fenomeno e costume organizzativo dagli esiti ancora imprevedibili, ma vero spartiacque di un probabile cambio di paradigma culturale anche del management italiano.

In questi cambiamenti sembra evidente l’importanza fondamentale della struttura della nuova gerarchia di valori che si porrà alla base dell’Azienda rinnovata. Valori (relazionali, orizzontali e verticali, della persona, del suo agire ecc.) che evidentemente non potranno essere originati dall’Azienda ma esservi portati, coltivati e potenziati dalla “umanità delle persone” che potranno così porsi correttamente a guida del sistema e costituire quel “human centred” approccio citato in precedenza.

In conclusione, le HR dovranno prendere sempre più coscienza degli strumenti altamente tecnologici e performanti per capire fino a che punto sfruttarli attivamente al proprio servizio, non vivendoli in maniera passiva, ma governandoli strategicamente. Questo si può tradurre in una forte innovazione, con ottimizzazione di tempi e procedure, non necessariamente a discapito dell'identità aziendale e del fattore umano, al contrario a supporto e potenziamento degli stessi.