La digitalizzazione funziona se è a misura dei dipendenti

Se il futuro del lavoro è ibrido. come avere successo? «Le organizzazioni capaci di garantire ai dipendenti la giusta esperienza digitale - risponde Filippo Giannelli, responsabile ServiceNow Italia, partner strategico per la trasformazione digitale delle aziende- miglioreranno l’engagement, la produttività e preserveranno la continuità del business».

Le imprese si muovono ormai a diverse velocità, a seconda del proprio livello di digitalizzazione, ma anche in conseguenza a come i dipendenti stanno gestendo le attività lavorative e soprattutto, da dove.

Gli effetti del Covid

Di sicuro la pandemia ha accelerato l’assimilazione di un concetto che altrimenti avrebbe preso piede molto più lentamente: oggi non è importante dove il lavoro si svolge, può essere in un ufficio, in un negozio, in una fabbrica in mezzo ai macchinari, in ascensore o addirittura su un taxi, ciò che conta è che l’esperienza legata al lavoro sia positiva. «Proprio perché questo è diventato ibrido - sottolinea Giannelli -, assottigliando sempre di più il confine tra vita privata e lavorativa e tra gli strumenti che vengono utilizzati».

Il maggiore insegnamento del Covid in ambito lavorativo? «L’importanza di farsi trovare pronti» risponde Giannelli -. La maggior parte delle aziende non aveva preso in considerazione una pandemia in un piano di risk management, o meglio, ciò che una pandemia avrebbe comportato e quindi la remotizzazione delle attività. C’è stata una corsa alla digitalizzazione per necessità da parte di molti, ma le aziende più “visionarie” avevano già iniziato questo processo e si sono trovate a gestire meglio la transizione e a garantire la business continuity»