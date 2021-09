La dignità del lavoro, il lascito di un secolo che si è sbriciolato

5' di lettura

Sarà anche un argomento che affonda nel passato più remoto della storia umana, ma di sicuro quello del lavoro è un tema che il secolo scorso ha affrontato in maniera discontinua rispetto a tutto ciò che stava prima, perché la fabbrica declinata secondo l’idea novecentesca, annunciandosi come la vera soglia del moderno, ha modificato per sempre ogni significato.

Non si tratta semplicemente di verificare quanto risulti ancora pertinente la lettura biblica che aveva attribuito a questo vocabolo il senso...