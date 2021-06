La dimensione sociale dell’errore: perché è difficile andare controcorrente

L’effetto della pressione dei pari

Solomon Ash, psicologo sociale di origine polacca, ha dedicato gran parte della sua vita professionale allo studio della conformità e dell'effetto della pressione dei pari. Nel suo più celebre esperimento, i cui risultati vennero pubblicati originariamente nel 1951 (“Effects of group pressure on the modification and distortion of judgments”, in H. Guetzkow (Ed.), “Groups, leadership and men”. Pittsburgh, PA: Carnegie Press), i partecipanti venivano inseriti singolarmente in gruppi formati da altre sette persone, attori d'accordo con lo sperimentatore.

Durante le prove venivano mostrate elle coppie di cartelli: in uno, era rappresentata una linea di una certa lunghezza e nell'altro tre segmenti di lunghezza differente etichettati con le lettere A, B e C. Compito dei partecipanti era quello di individuare quale delle tre linee del secondo cartello avesse la stessa lunghezza di quella rappresentata del primo cartello.

I soggetti rispondevano in sequenza: prima, ciascuno dei sette attori e poi, per ultimo, il “vero” soggetto sperimentale. Dopo alcune prove andate regolarmente – il compito era piuttosto semplice e la possibilità di errore davvero bassa – gli attori iniziavano a dare concordemente una risposta sbagliata. Laddove la linea corretta era quella B, per esempio, tutti dicevano che, invece, la linea corretta era la A (o la C).

La finalità dello studio era quella di verificare quanto l'atteggiamento dei pari, l'opinione del gruppo, il comportamento delle persone che ci stanno intorno, influenza il nostro modo di pensare e di agire.

I risultati di Ash furono piuttosto sorprendenti. Il 75% dei partecipanti si mostrò disposto a dare una risposta sbagliata, simile a quella data da tutti gli altri membri del gruppo, pur di conformarsi alle credenze e alle scelte della maggioranza.