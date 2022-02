La diplomazia delle città, una via italiana che rinforza il multilateralismo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ucraina, Sahel, Yemen, Afghanistan: le principali crisi diplomatiche di questi ultimi mesi ricalcano le insormontabili spinte unilaterali che da sempre permeano le relazioni internazionali. Stato contro Stato, coalizione contro coalizione: si vince o si perde. Ha ancora senso lasciare appelli al multilateralismo a fronte dei suoi magri risultati persino nelle crisi globali per eccellenza, ovvero il cambiamento climatico e la pandemia?

Il governo Draghi ne è convinto. Il discorso del presidente del consiglio allo scorso G20 di Roma lascia trasparire la volontà di mettere al servizio di questa causa l’accresciuto prestigio di cui gode l’Italia in Europa e nel mondo. Un intento lodevole, basato sulla fondata osservazione che le principali sfide dell’umanità richiedono un convinto quanto urgente coordinamento mondiale. Decenni di simili appelli da parte delle Nazioni Unite rivelano tuttavia la reticenza di buona parte della comunità internazionale ad impegnarsi in tale obiettivo. Ne consegue che l’attuazione dell'auspicio di Draghi domanderebbe la creazione di un’inedita massa critica di attori internazionali.

In questa sfida epocale, l’Italia potrebbe però avere un vero e proprio asso nella manica. Il nostro Paese è infatti universalmente riconosciuto come culla e motore della pratica che oggi meglio incarna i valori e i vantaggi della cooperazione internazionale: la diplomazia delle città.

Nel corso degli ultimi decenni i sindaci di tutto il mondo hanno affinato la propria capacità di collaborare su scala mondiale per perseguire priorità condivise. La millenaria dimestichezza con la quale le città italiane hanno saputo dare impulso al progresso politico, socioeconomico e culturale trova la propria più recente dimostrazione nel ruolo centrale svolto dai nostri Comuni in tale dinamica. Lo dimostrò già nel 1955 l’allora sindaco di Firenze Giorgio La Pira, accogliendo a Palazzo Vecchio colleghi da tutto il Mondo, Cina continentale e Unione Sovietica incluse, per esprimere la propria opposizione alle logiche antagoniste della Guerra Fredda. Un’eredità che Firenze onora con periodici incontri internazionali dedicati a pace e dialogo, l’ultimo dei quali si inaugura proprio oggi a Palazzo Vecchio e si concluderà domenica in presenza di Papa Francesco.

A Milano, che negli anni 80 ha innovato la pratica della cooperazione allo sviluppo coinvolgendo le proprie comunità migranti, si deve la creazione del movimento globale per l’alimentazione urbana sostenibile, lanciato durante l'Expo del 2015. Più recentemente, il sindaco Sala ha contribuito a lanciare la principale coalizione urbana per i diritti dei migranti (il Mayors Migration Council) e ha coordinato la task force internazionale di sindaci per un rilancio post-pandemia “verde e giusto”.