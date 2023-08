La direttiva Ue impone scelte ecologiche e controlli ex post

Anche gli intermediari finanziari giocano un ruolo chiave. La citata proposta di Direttiva richiede loro di individuare eventuali impatti negativi, potenziali o effettivi, prodotti non solo dai loro clienti, ma dalla loro catena del valore, prima di porre in essere operazioni finanziarie e, se informati di possibili rischi a seguito di reclami ai sensi della proposta di Direttiva, anche durante la prestazione del servizio.

All’individuazione dovrà seguire la richiesta di porvi rimedio. In difetto, il finanziamento non dovrebbe essere erogato e, ove già concesso, in teoria potrebbe essere chiesto come soluzione di ultima istanza il rientro in forza di apposite clausole che dovranno essere inserite nel contratto. Se veramente fosse così, le aziende beneficiarie di finanziamenti finirebbero per rispondere di comportamenti non eco-sostenibili dei loro partner commerciali, salvo almeno dimostrare di essersi ragionevolmente attivate presso di essi per porvi rimedio.

Se da un lato la finalità di tutto questo è condivisibile poiché imprime una forte accelerazione verso la transizione Esg per la quale non ci si può concedere il lusso di prendere tempo, non sfugge il fatto che sul nostro pianeta diverse economie viaggiano a diverse velocità Esg.

Un esempio per tutti. Cina e India hanno nel carbone un’importante,

se non la principale, risorsa energetica. Se nella catena del valore di aziende europee vi fossero fornitori provenienti da queste aree,

quali leve avrebbero le aziende europee per richiedere ai loro fornitori l’uso di un diverso mix energetico nei loro processi produttivi? La sospensione o cessazione del contratto? E con quali conseguenze economiche ammesso che in certi casi vi siano alternative?

E come tale situazione potrà influire sull’accesso del mercato

dei capitali da parte dell’azienda europea?

Questi interrogativi dovranno trovare un’adeguata risposta prima dell’approvazione finale della direttiva sul Dovere di diligenza e

alla sua entrata in vigore.