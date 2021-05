La disciplina di bilancio è l’unico vaccino in grado di scongiurare la pandemia del debito

7' di lettura

Il 12 ottobre 2020 passerà alla storia della finanza tedesca. Per la prima volta, il nuovo debito pubblico è aumentato a un tasso di oltre 10mila euro al secondo, più rapidamente che durante la crisi finanziaria globale del 2007-2009, quando è stato necessario un enorme volume di indebitamento netto. Questa rapida accelerazione del debito, in Germania e nei Paesi di tutto il mondo, è il prezzo da pagare per evitare le conseguenze economiche del Covid-19.

Nel Bundestag tedesco, le ricadute fiscali della pandemia sono diventate una preoccupazione centrale, con l’enorme pacchetto di salvataggio/stimolo da 1.300 miliardi di euro della Germania che alimenta un dibattito già di lunga data sulla sostenibilità del debito del paese. La domanda chiave è se, e per quanto tempo, governo e società possono continuare a farsi carico del crescente fardello.

Valutazioni approfondite offrono motivo di sperare che la Germania sia ben preparata. Abbiamo seguito la strada della sostenibilità, aderendo alle regole del Patto di stabilità e crescita del Trattato di Maastricht e riducendo il nostro debito a meno del 60% del Pil prima della pandemia Covid-19. Queste misure di risanamento effettuate nel corso degli ultimi 12 anni hanno dato alla Germania un margine finanziario che ora può essere utilizzato nella crisi. L’economista dell’Università di Harvard Kenneth Rogoff, ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale, sostiene da tempo che il solido bilancio della Germania le dà la capacità di reagire con forza a una crisi profonda.

In altri Paesi questo non è vero, almeno non nella stessa misura. In quelli in cui sono stati compiuti progressi insufficienti nell’abbassare il rapporto debito pubblico/Pil, i debiti aggiuntivi legati alla pandemia hanno imposto un onere particolarmente pesante. In sempre più Paesi, il debito ha oggi superato il Pil annuo, il che ha notevolmente ridotto la possibilità che i bilanci statali “crescano in misura maggiore” dei loro debiti.

I rischi degli eccessi

Non si può contestare che uno shock esogeno come la pandemia giustifichi un aumento della spesa pubblica, nonché una solidarietà finanziaria interfrontaliera rafforzata – la ragion d’essere del Recovery Fund europeo da 750 miliardi di euro, chiamato Next Generation Eu, istituito nel 2020. La spesa in deficit è all’ordine del giorno, e niente di tutto ciò può avvenire senza debito aggiuntivo. Tuttavia, i se e i ma persistono, come è giusto che sia. Dopotutto, anche in una crisi grave come il Covid-19, il denaro non è una panacea, e il prestito ha senso solo se viene effettuato con prudenza e ragionevolezza. Altrimenti, a lungo termine, gli Stati perderanno la loro flessibilità finanziaria.