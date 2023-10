La disfluenza interruttiva secondo Marco Giordano

ll parallelismo tra la discontinuità geologica e del terreno, (es. tremori sismici) e quella linguistica e verbale (esitazioni, ripetizioni, contrari) è una riflessione sul linguaggio che, in questa impostazione, è inteso come fenomeno corporeo e coinvolge tutti i dotati di espressione non solo gli esseri umani.

Un Shaped Breath, 2023, vista della mostra presso Galleria Umberto Di Marino, Danilo Donzelli photo - Courtesy l’artista e Galleria Umberto Di Marino

La mostra dunque evidenzia il tema dell’interruzione del flusso e della fluidità, come riflessione sull’interruzione del pensiero lineare e delle logiche organizzative e produttive umane, al fine mettere in discussione la separazione tra l’umano e il non umano. Il linguaggio è concepito come forza dinamica in relazione ai movimenti geologici, viene esplorato il concetto di disfluenza come una spontanea interruzione nel flusso del linguaggio ma anche come discontinuità geologica e del terreno, risultando in tremori sismici e verbali, esitazioni, ripetizioni, prolungamenti, coaguli o revisioni.

Un Shaped Breath, 2023, vista della mostra presso Galleria Umberto Di Marin Ph. Danilo Donzelli Photo - Courtesy l’artista e Galleria Umberto Di Marino.

La disfluenza insomma che sfida il concetto di flusso e fluidità come punto di riferimento fisso e stabile e interrompe la dominanza delle sequenze lineari e della funzionalità come unica logica produttiva, stabilendo un pensiero non lineare. Mette in moto le crepe della fluenza, ponendosi come alternativa per sanare la separazione tra l’umano e il non umano.



“Un---Shaped Breath” di Marco Giordano, Napoli Galleria Umberto DI Marino, fino al 20 Novembre 2023