La disoccupazione Usa vola al 14,7%. Mai così alta dal Dopoguerra

I salari orari - attentamente monitorati perché indicano l’assenza o meno di pressioni inflative - ad aprile sono aumentati di 1,34 dollari a 30,01 dollari dal mese precedente. La durata della settimana media di lavoro è aumentata di 0,1 ore a 34,2 ore. Il dato sulla partecipazione alla forza lavoro è sceso al 60,2% da 62,7% (era al 66% prima dell'ultima recessione): si tratta del livello più basso dal 1973.

Come atteso, i settori più colpiti sono quelli dell’industria dell’ospitalità e del divertimento, con una perdita di 7,7 milioni di posti. Ristoranti e bar hanno riportato un calo di occupati di 5,5 milioni. Educazione e servizi alla salute 2,5 milioni. L’industria manifatturiera ha perso 1,3 milioni di posti, il settore retail e della grande distribuzione 2,1 milioni.

Tuttavia secondo un sondaggio nazionale effettuato da Ipsos per il Washington post il 77% dei lavoratori americani messi in congedo senza stipendio per il virus, è convinto che una volta passata l'emergenza verrà richiamato e potrà tornare al proprio lavoro.

L’attenzione degli investitori si concentra sui dettagli dei dati appena pubblicati che di solito non sono oggetto di troppe discussioni. Goldman Sachs, ad esempio, ha affermato che esaminerà attentamente il numero e la percentuale di lavoratori messi in congedo temporaneo, rispetto ai licenziati. «Se le perdite di posti di lavoro si concentrano in questo segmento, aumenterebbe la possibilità di una più rapida ripresa del mercato del lavoro quando l’economia ripartirà dopo la fine dell’emergenza sanitaria» ha scritto in una nota ai clienti il capo economista di Goldman, Jan Hatzius.

Ryan Sweet, capo economista di Moody’s Analytics ha definito il dato sull’occupazione «devastante»: «Dietro ognuno di questi numeri ci sono persone. Ci vorranno anni per recuperare. Molti di questi disoccupati sono persone in congedo temporaneo, che si spera possano ritornare presto al loro lavoro quando l’economia ripartirà, ma non c’è garanzia che questo accada».