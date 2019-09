La disponibilità oraria viene ricompensata anche con più permessi

Nell’ipotesi di mancato godimento dell’incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall’applicazione del regime di flessibilità, le stesse ore dovranno essere retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente il termine del programma di flessibilità.

Sul piano operativo, il datore di lavoro che si avvale dell’impianto “flessibile” dell’orario deve darne comunicazione ai lavoratori destinatari, definendo il limite di orario settimanale (da 41 fino a 48 ore settimanali).

È bene precisare come, utilizzando questo regime, il lavoro straordinario scatta dalla prima ora successiva all’orario definito in regime di flessibilità, per ciascuna settimana.

Fermo restando che il calcolo della media dell’orario settimanale può prendere a base un periodo massimo di 6 mesi, la flessibilità dell’orario può essere via via rinnovata. Inoltre, sebbene il Ccnl non lo preveda espressamente, il datore potrebbe anche ricorrere all’articolazione flessibile dell’orario per gestire una fase di contrazione dell’attività lavorativa, per poi compensare le ore di riduzione con successivi periodi di lavoro che superino la durata normale settimanale di 40 ore, sostanzialmente gestendo, in modo inverso, lo stesso meccanismo appena illustrato.