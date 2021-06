La disputa dei miliardari per lo spazio: Branson punta ad arrivare prima di Bezos

Un sorpasso sul filo del traguardo quindi, che si gioca sui paragrafi delle autorizzazioni della potente FAA, l’autorità statunitense per l'aviazione: Branson infatti anche se è il padrone effettivo della Compagnia risulta come passeggero, dato che non è né pilota né ingegnere di volo. Ma non pare, secondo i commentatori americani, un problema. La differenza casomai, con il volo di Bezos sul suo razzo, è che quello del 20 sarà il primo volo normale di turismo spaziale, di test ne sono già stati fatti anche troppi, ma la prudenza non fa mai male; Branson invece sta anticipando di un bel po' la tabella di marcia.

Sullo sfondo si sta aprendo un surreale dibattito sul confine dello spazio: dove inizia? Secondo gli americani della FAA inizia a 80 chilometri dal suolo, e quindi Branson ci sta, mentre per la Federazione internazionale da sempre inizia a 100 chilometri, dove si può disegnare la immaginaria linea di Karman, e allora il baronetto inglese non ci arriva, mentre Bezos sì. Per la cronaca il primo ad andare oltre i 100 km fu una bomba volante, la V2 dei nazisti il 20 giugno del 1944: arrivò a 174 chilometri dal suolo.

In effetti, se ci è permesso fare solo qualche riga di filosofia, pare proprio che la contesa sia buffa, come il Falstaff di Verdi: gli astronomi oggi arrivano a definire che l'Universo abbia profondità di almeno 13 miliardi di anni luce, intraducibile in un numero sensato e intellegibile di chilometri, e ci scanniamo per 100 poveri chilometri, ma comunque Ulisse e la sua Odissea vivono in noi.

Sullo sfondo poi, a parte l'orgoglio di essere i primi, i business plan delle due compagnie sono solo apparentemente simili: Bezos mira al turismo spaziale ma anche alla Luna, Branson invece al turismo spaziale, per cui vende costosi biglietti da anni per finanziarsi, ma anche allo stabilimento di vari spazioporti sul globo, uno anche in Italia in Puglia, per redditizi usi civili e militari. In uno dei prossimi voli, infatti, saliranno anche piloti dell'aereonautica italiana che, se arriveranno a 101 chilometri dal suolo, potranno fregiarsi del titolo di astronauta.